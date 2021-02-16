新冠肺炎｜以色列60萬人研究結果　輝瑞疫苗有效率高達94%

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以色列最大醫療服務機構Clalit在2月15日公布研究數據，指在接種兩劑輝瑞公司與BioNtech研發的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗後，出現症狀的感染數量下降94%，同時讓演變成重症的患者下降92%。

圖為2月8日，以色列拉馬干一間醫院，醫護人員正在照顧一名新冠肺炎患者。（Reuters）

Clalit與哈佛大學團隊，共同就以色列國內60萬名接種者進行追蹤研究，研究對象包括了17萬名60歲或以上的人。據介紹指過去疫苗臨床實驗對象年齡範圍有限，這次是首次得到充份的長者接種數據，具參考價值。

研究對比每名接種者與未接種者，兩人感染的風險水平、感染後發展成重症的風險與整體健康狀況。

研究發現在接種兩劑輝瑞疫苗後，出現症狀的感染比率下降94%，同時讓演變成重症的患者比率下降92%，在長者的情況亦相同。

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以色列的魏茨曼科學研究學院（Weizmann Institute of Science）研究亦表示，在接種計劃開始後，因感染新冠肺炎入院的長者人數有明顯有下降跡象。

以色列是全球推行新冠疫苗接種速度最快的國家之一，由醫護人員及長者優先接種，至2月部分地區已開始為16歲或以上的年輕人接種。

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