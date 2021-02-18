中國傳探討停止稀土出口美歐　美國軍企能否承受這種打擊？

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-02-18 13:06

在中美兩國關係緊張之際，英國媒體披露中國考慮停止稀土出口，俄羅斯專家2月17日分析若中國停止稀土出口，對美國軍工企業有多大影響。

限制稀土出口

英媒2月16日引述消息人士稱中國正在探討限制稀土礦產出口的可能性，評估此舉會給美國軍工企業造成多大影響。這類材料對美國製造F-35戰鬥機和其他先進武器裝備至關重要。

圍繞特朗普政府向台灣出售武器一事，中國政府已經制裁美國洛歇馬丁公司。圖為2019年7月15日，白宮舉辦第三屆「美國製造」產品展，洛歇馬丁生產的導彈等一些軍用產品亮相。（AP）

中國政府部門2021年1月提出對稀土開採、稀土冶煉分離實行總量指標管理。業內高管稱，中國政府官員已問過他們，如果中國在雙邊爭端時限制稀土出口，會對美國和歐洲的公司、包括國防承包商造成多大影響。

美國彭博社2月17日稱，中國是最大的稀土生產和出口國，稀土是美國和歐洲的「亞基里斯之腱」（Achilles' heel，即弱點），中美關係惡化和兩國之間的技術戰促使中國採取這一行動。但一些人警吿說，中國如採取激進舉措，可能促使競爭對手發展自己的稀土生產能力，從而削弱中國在該行業的主導地位。

美國無法承受

俄羅斯《觀點報》2月17日引述俄羅斯科學院遠東研究所所長馬斯洛夫（Alexei Maslov）的話稱，來自中國的稀土金屬被用於生產大量美國的軍事裝備，例如F-35戰鬥機。此外，稀土金屬還用於晶片等高科技產品的生產，而中國每年進口大量美國製造的電子產品。

美國稀土生產高度依賴中國技術：

+ 6 + 6 + 6

馬斯洛夫認為，如果中國停止向國外供應稀土，那麼美國軍工企業將無法長期承受這種打擊，但稀土同時還用於晶片等高科技產品的生產，「中國在考慮採取該行動時會非常謹慎」。

環球網2月17日指出，中國是否會動用稀土武器，以及如何使用它，這是個老話題，相關評估在中國肯定進行過。美國如果一意孤行，將成為孤獨的新冷戰鬥士，中國如果遭到嚴重損害，發起強有力報復將是必然的。