Google與新聞集團達成協議　支付過千萬美元轉載新聞

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-18 13:41

Google與新聞集團（News Corp）2月17日達成一項為期3年的協議，將支付過千萬美元，讓Google繼續在網頁上轉載相關新聞。這是澳洲最近要求美國科企向媒體支付轉載新聞費用的最新發展。

圖為2018年2月，位於美國紐約的新聞集團大樓。（Reuters）

協議中Google將可繼續在網頁上轉載相關新聞，並在Google將推出的新聞專門頻道Google News Showcase上刊登相關新聞及Podcast廣播。新聞集團發表聲明，指相信有關協議將對全球新聞業產生積極影響。

新聞集團是美國新聞報業的大型跨國集團，在全球擁有多國報業公司，其中包括澳洲新聞集團。澳洲新聞集團旗下包括《澳洲人報》（The Australian）、澳洲《每日電訊報》（The Daily Telegraph）、《廣告人報》（The Advertiser）等報章。

這是澳洲最近要求美國科企向媒體支付轉載新聞費用的最新發展，Facebook宣布將禁止在平台上分享和轉載澳洲出版的新聞，但Google則決定跟隨要求，與新聞集團達成協議。

Google News Showcase是Google正在開發的新聞專頁頻道，《華爾街日報》報道指Google已與多國500多間報社取得合作，在新聞集團加入後將意味會有更多主流新聞加入頻道中。其中包括美國的《華爾街日報》、《紐約郵報》、英國的《泰晤士報》、《太陽報》、澳洲的《天空新聞》、news.com.au等等。