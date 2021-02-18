聯合國秘書長：新冠疫苗分配極不公　130國至今未取得一劑疫苗

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聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）2月17日斥責全球出現新冠肺炎（COVID-19）疫苗分配「極不平衡及不公」的現象，有130國至今仍未取得一劑新冠疫苗，他呼籲二十國集團（G20）成立緊急工作組應對問題。

古特雷斯當天在聯合國安全理事會一個高級別會議上發言，他表示在目前全球已接種的疫苗中，僅10國便佔當中75%，形容疫苗分配極不平衡與不公（wildly uneven and unfair），他稱「在這關鍵時刻，疫苗的公平問題是全球社會當前最大道德測試」。

古特雷斯促請二十國集團（G20）成立緊急工作組，制訂應對計劃，為執行計劃展開協調工作以及籌集資金，他稱工作組應具有能夠動員藥廠、關鍵產業參與者與物流參與者的能力。

中國外長王毅2月17日以視像方式出席聯合國安理會的會議（中國外交部）

多國也有派代表以視像方式參與這次會議，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示拜登（Joe Biden）政府將與在全球的夥伴合作，擴大製造與分配疫苗的能力，增加民眾取得疫苗的機會，包括遭邊緣化的人口。

據中國外交部所指，中國外長王毅在會上強調要加強國際抗疫合作，呼籲「各國要以團結取代分裂，堅定走合作抗疫、共克時艱的正道，要以科學取代偏見，打擊各種虛假信息和將疫情政治化的企圖。」

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