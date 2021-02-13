情人節｜高富帥不再是交友程式筍盤？　接種新冠疫苗才是脫單秘訣

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-13 21:03

還記得去年情人節正值新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發初期，口罩和酒精搓手液取代鮮花和朱古力成為打動男神女神的最佳禮物，也成為了部份人透過交友程式結識伴侶的擇偶條件。到了今日，他們考慮的卻變成對方是否已經接種疫苗。

部份國家已經開始大規模接種疫苗，但由於大部份使用交友程式的年輕人都不屬於優先接種疫苗的群組，要找到已經接種疫苗的對象並非容易。有人就以「已經接種疫苗」作為「賣點」。科學家亞明（Samantha Yammine）指，曾於交友程式收到訊息，對方說他們已經接種疫苗，「完全安全可以進行親密接觸」。

至於暫時未有機會接種疫苗的人卻有機會因此失去結識另一半的機會。記者凱利（Sarah Kelly）曾因為未接種疫苗被拒絕。一名男子於交友程式向她說：「你真的很好，不過我找到一個同樣已經接種疫苗的人！我們都想於這些使人難捱的時刻將『防疫氣泡』縮到最小和保持安全！」有些人於社交媒體甚至笑說要為已經接種疫苗的人創造一個新的交友程式。

圖為2018年2月18日，德國柏林有人經過交友程式Tinder的廣告。（Getty Images）

根據交友程式公司的數據顯示，疫苗的確成為了交友平台的熱門話題。9月至12月期間，Tinder用戶於個人資訊提到疫苗的次數增加了258%。OkCupid的情況也一樣。發言人凱（Michael Kaye）指，單是1月，個人資訊提到疫苗的次數已經增加25%。他提到，相比起沒有興趣接種疫苗的用戶，表明已經接種疫苗的用戶較被讚好的比率多足足一倍，並形容「接種疫苗是現時你可以於交友程式做的最性感事情」。

接種疫苗除了是跟陌生人打開話匣子的題材以外，還可能是尋找合適伴侶的指標。戀愛教練甘地（Bela Gandhi）認為，單身人士公開接種疫苗的狀況形同宣告他們做足措施預防愛滋病一樣，「拍拖是關乎建立情感關係和確保對方沒有『危險信號』」，「知道對方已經接種疫苗的確消除了現時其中一個最大的危險信號」。科羅拉多大學社會學教授賴克（Jennifer Reich）則認為，接種疫苗代表對公共衛生的信任，「人會尋找共享價值觀的人（作為伴侶），這（接種疫苗）可能是一個具象徵的指標」。

圖為2021年2月12日，法國巴黎有花店擺放紅玫瑰。（路透社）

疫情期間，我們都盡可能減少社交接觸，能夠結識另一半的機會寥寥可數。臨近情人節，單身人士就愈渴望「脫單」。凱表示，今年情人節，用戶較以往活躍，「經過充滿挑戰的一年後，人們於這個充滿挑戰的時期已經厭倦了獨自一人，想要有人陪伴，即使是透過網絡」。他也提到，女士尤其活躍，「她們讚好的比率較男士高得多」。

種種限制同一時間也代表「約炮」不再容易，或許正是我們反思的良機。Coffee Meets Bagel創辦人姜多雲（Dawoon Kang，音譯）指，「有很多人告訴我們，『我正在反思很多關於自己真正想認識怎樣的伴侶，我向配對的對象更加誠實和開放談論我真正想要的東西』。」她認為，對很多人而言，疫情是一個提醒。姜多雲透露，平台逾九成用戶想尋找長遠的伴侶，是歷來最高的比率。