莫理森：Facebook「unfriend」澳洲是欺凌行為兼傲慢

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-02-18 16:02

澳洲總理莫理森（Scott Morrison）2月18日批評Facebook禁止澳洲用戶在旗下社交平台分享新聞內容，稱對方不應認為自己有管治世界的力量，這種「欺凌」行為也無阻政府就轉載新聞付費制定新法規。

圖為2月16日，澳洲總理莫理森在坎培拉的國會大廈召開新聞發布會。（AP）

繼澳洲財長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）18日指責Facebook的行為是錯誤做法之後，莫理森同日亦發聲狠批Facebook今次的行動。莫理森諷刺地在Facebook發文，形容Facebook今天解除與澳洲好友關係（unfriend）的行動，切斷有關衛生和緊急服務的必要訊息服務，做法傲慢及令人失望。

他又指，這些行動只會印證愈來愈多國家表達對大型科企行為的憂慮，主因科企認為自己權力比政府更大，且規則並不適用於它們，「它們可能正在改變世界，但並非意味它們應該管治世界。」

莫理森稱，「我們不會被大型科企這種欺凌行為威嚇到，它們試圖向議會準備就轉載新聞付費立法投票之際施加壓力。」「在這些問題上，我會與其他國家領袖定期接觸。我們根本不會被嚇到，已不像當年亞馬遜（Amazon）威脅要離開澳洲，而澳洲當時召集其他國家共同打擊社交平台發布恐怖分子內容時一樣。」

他更鼓勵Facebook與澳洲政府進行具建設性的合作，正如Google最近真誠地表態般。