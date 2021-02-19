緬甸政變｜英國加拿大制裁軍方將領　當地四分三公務員罷工

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-19 04:51

英國與加拿大2月18日分別宣布制裁緬甸軍方將領，當中英方制裁3人、加拿大則制裁9名軍官。

英國表示，被制裁的3名將領分別是防長妙吞烏（Mya Tun Oo）、內政部長梭圖（Soe Htut）及內政部副部長丹蘭（Than Hlaing），指他們需要為政變時違反人道的行為負責。倫敦當局會凍結他們的資產，同時實施旅遊禁令。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）稱：「我們會與國際盟友一起令緬甸軍方為他們侵犯人權的行為承擔責任，以及為緬甸人民追求公義。」

緬甸政變：圖為2020年12月15日，英國外相藍韜文在印度新德里見記者。（AP）

英國已制裁國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），指控他侵犯羅興亞人及少數族裔的人權，另外英國政府早前亦表明終止援助當地政府的計劃。

加拿大外交部指，緬甸政變導致大規模拘捕、使用武力及限制民主自由。外長加爾諾（Marc Garneau）稱，他們與國際夥伴一起要求恢復緬甸民選政府、以及要求軍方釋放被不公平地拘留的人。

另外，聯合國緬甸人權專家安德魯斯（Tom Andrews）表示，當地有四分三公務員參與罷工，所有私營銀行暫停運作、他指出，全國的示威已經明顯削弱經濟，呼籲國際社會需作出專注而有目標的強硬經濟制裁和外交壓力，迫使軍方還政於民。