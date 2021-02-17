緬甸數以十萬人再示威　自政變後最大規模　仰光民眾集體堵路

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-17 21:01

緬甸2月17日繼續爆發大型示威，全國有數以十萬計的民眾上街，繼續抗議軍方在2月初發動政變及拘禁國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi），美聯社指，這天的示威為政變以來最大規模。在最大城市仰光，民眾集體堵路，以阻礙交通服務及阻止軍車入城。 聯合國緬甸人權狀況特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）擔心局勢失控，他認為目前「可能正處於軍方對緬甸人民犯下更大罪行的懸崖上」，呼籲各界利用影響力促使軍方克制。

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路透社指，緬甸全國有數以十萬計民眾再上街，要求軍方釋放昂山素姬，在仰光，有大批民眾堵路阻礙列車服務，也有民眾響應「壞車行動」，把車輛駛至街上及橋上，阻止警察與軍方車輛入城。

報道指，也有部分示威者在中國大使館外集會。在這次示威浪潮中，部分示威者批評北京政府協助軍方，中方則否認事前已對政變知情。

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聯合國緬甸人權狀況特別報告員安德魯斯發表聲明指，鑑於大規模抗議活動和軍方部隊聚集這兩個情況同時出現，認為可能正處於軍方對緬甸人民犯下更大罪行的懸崖上。2月14日，緬甸軍方被指加強部署應對示威，已派出裝甲車駐守仰光。

安德魯斯又呼籲所有可能對緬甸軍方有影響的各個政府、個人和實體，利用影響力說服軍政府，令集會能在沒有拘留或暴力的情況下舉行。他又強調，對緬甸人民的基本自由和人權的持續鎮壓必須立即結束。