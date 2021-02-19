美國準備好就重返核協議與伊朗談判　呼籲德黑蘭把握機會

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-19 07:50

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月18日告訴歐洲盟友，華府已準備好就雙方重返《聯合全面行動計劃》 （JCPOA，簡稱伊朗核協議）一事，與伊朗談判。

路透社指，布林肯向法國、德國及英國表示，若伊朗全面遵守協議，總統拜登（Joe Biden）政府就會重返協議。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）同日稱，伊朗距離遵守核協議仍然很遠。

伊朗核協議：圖為2020年11月5日，伊朗外長扎里夫在委內瑞拉出席會議。（Reuters）

路透社取得美國駐聯合國代理大使米林斯（Richard Mills）18日寫給聯合國安全理事會的信件，當中提及，華府撤回前總統特朗普政府（Donald Trump）的主張，該主張指，所有聯合國對伊朗的制裁已在2020年9月重新實施。

英國外交部稱，對於伊朗，英、法、德3國及美國表示，在維持核不擴散體系、確保伊朗永遠不能發展核武器方面，他們有共同的基本安全利益。

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在Twitter上回應：「英法德3國或歐盟必須遵守自己的承諾及要求結束特朗普遺留下來、對伊朗的經濟恐怖主義，而不是在詭辯及將責任加在伊朗身上。」