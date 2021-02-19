G7峰會19日舉行　白宮：拜登將討論疫情和中國等議題

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-02-19 08:33

七國集團（G7）峰會2月19日舉行。美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）2月18日表示，總統拜登（Joe Biden）將於峰會討論新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和重建全球經濟的努力，以及應對中國挑戰和氣候變化。

普薩基說：「拜登將重點關注全球應對疫情的工作，包括疫苗生產、供應品分發」，以及繼續努力應對新出現的感染。她說，拜登「還將討論全球經濟復蘇，包括所有工業國家為復蘇提供經濟支持的重要」，以及「更新全球角色以應對中國等所帶來經濟挑戰的重要」。

2月19日的視像峰會是拜登就任美國總統以來，第一次與七國集團其他國家領導人舉行會議。

圖為2021年2月11日，美國總統拜登到訪國家衛生研究院。（Reuters）

七國集團由美國、英國、德國、法國、日本、意大利和加拿大組成。今次的峰會將由英國首相約翰遜（Boris Johnson）主持。英國首相辦公室表示，峰會主題是推動全球新冠疫苗公平分配、討論疫情後的各項復蘇計劃及如何預防未來的流行病。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，建議發達國家從各國擁有的疫苗中拿出3%至5%支援非洲。馬克龍並表示，德國總理默克爾（Angela Merkel）已經表示同意建議。馬克龍將於峰會提出有關的建議。