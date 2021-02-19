美媒：拜登下令檢討半導體稀土供應鏈　或針對中國

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-19 06:29

美媒2月18日報道，美國總統拜登（Joe Biden）準備簽署行政命令，下令政府檢討關鍵供應鏈，包括半導體、大容量電池、醫療用品及稀土金屬的供應鏈。報道稱，雖然命令沒提及中國，但有可能在很大程度上，決定美國經濟及軍事有多依賴中國出口。

美國CNBC頻道指，白宮計劃檢討國內製造業及供應鏈之間的差距，稱控制或處理該些供應鏈的國家有可能對美國不友好或不穩定。

根據CNBC取得的行政命令草稿，檢討工作由拜登的經濟及國家安全團隊帶領，會分析美國製造業供應鏈的韌性及生產能力，以及用以支持國家安全及應急準備的國防工業基礎。

美國供應鏈：圖為2011年3月23日，美國加州一塊電路板上的半導體。（Getty）

檢討工作會分為兩個階段，第一階段包含100天的檢討程序，會分析及報告一小撮獲優先處理的供應鏈，包括生產與包裝半導體、大容量與電動車電池、稀土金屬及醫療用品的供應鏈。

第二階段的檢討工作會擴展至不同領域，包括國防、公共衛生、能源及運輸工具的生產。

在完成以上兩個階段、行政命令頒布的一年後，工作組會向拜登提交建議，包括美方或會採取外交協議、修訂貿易路線及其他確保供應鏈不被壟斷的行動。

G7會議

另外，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）同日表示，拜登會在19日的七國集團（G7）領袖視像會議上，討論全球對抗新型冠狀病毒（COVID-19）疫情、重建全球經濟的工作及氣候變化。他也會討論各國投入集體競爭力的需要，以處理中國引起的挑戰。