德州停電｜電力批發價暴漲百倍　家用電費「爆錶」一個月數萬元

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-19 14:41

暴風雪吹襲美國德州等地，導致電力供應緊張。德克薩斯電力穩定委員會的實時批發電力價格2月15日急增10,000%，從每千度電不足50美元增至逾9,000美元。不少用戶收到電費單時都大吃一驚。

惡劣天氣影響電力供應，煤、天然氣、原油、風能和太陽能都無一倖免，德州電力價格急增。紐伯格伯曼控股公司（Neuberger Berman）的高級分析員西爾韋斯特里（Ron Silvestri）指，每百萬瓦時（即每千度電）通常都是20美元至40美元左右，但如今達到9,000美元的頂點，情況非常極端。

有德州居民查看電費單時都大吃一驚。斯科特—阿莫斯（Akilah Scott-Amos）向野獸日報網站（The Daily Beasts）透露，她於周末收到能源公司Griddy的訊息，指她的電費將會激增，建議轉用其他供應商的服務。她初時感到疑惑，但也開始找其他供應商。

她之後查看電費單，發現一日電費要450美元，「這根本是不合理，因為我們有煤氣暖爐，有煤氣壁爐，一直都將屋的溫度維持於華氏65度左右（攝氏18.3度）」。更加可怕的是，到了15日，電費單的銀碼再增加了2,500美元。去年整個2月，斯科特—阿莫斯只交了33.93美元的電費。

斯科特—阿莫斯表示：「我不可能負擔得起」，「我現在總共欠Griddy 2,869.11美元。我將因此負債，拖累信用評分。他們會對我斷電嗎？就於危機根本都還沒結束的時候？」

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以上的例子只是冰山一角。家住兩層房屋的皮爾斯（Royce Pierce）同為Griddy顧客，電費兩日間多了7,000美元。截至17日，他2月的電費已經達到8,162.73美元。去年2月的電費為330美元，今年1月的帳單也只有387.70美元。

皮爾斯指，他們一家已經嘗試盡量少用電，例如將恆溫器調較至華氏50度（攝氏10度），不開燈和不用焗爐，「我現在要身穿浴袍於屋內走來走去保暖」。他說：「我叫妻子不要再查看電費單。我們已經無能為力。這已經是瘋狂的事情。」他希望政府能夠推出措施，協助應付天價的電費。

德州目前已經陸續恢復電力。不過由於寒冷天氣損毀喉管，食水供應面臨危機。政府呼籲居民煮沸水喉水才飲用。德州環境質素委員會行政總監貝克（Toby Baker）指，很多人為了避免管道結冰而長開水龍頭，導致水壓下跌。