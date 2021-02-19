中印衝突｜解放軍殉職人數公布之際　中印軍隊班公湖脱離接觸完成

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-02-19 23:31

中國2月19日披露了解放軍在2020年中印加勒萬河谷（Galwan Valley）衝突中的死亡人數。此外，中印軍隊在班公湖（Pangong Tso）脱離接觸的進程已經完成。

印度新德里電台2月19日報道稱，多名消息人士19日表示，中印軍隊在班公湖南岸和北岸的脱離接觸工作已經完成。印度和中國在20日第10輪軍長級會談中將討論德普桑（Depsang）、温泉地區（Hot Springs，前譯基阿姆温泉）和戈格拉（Gogra）地區的脱離接觸問題。

《印度時報》19日也報道稱，中印軍隊在班公湖脱離接觸過程已經完成。

衛星圖像顯示，班公湖地面情況大變樣（點擊圖集瀏覽）：

報道還指出，印度軍方消息人士說，印度和中國20日在實控線（LAC）中方一側的摩爾多（Moldo）舉行第10輪軍長級會談。

《今日印度》也援引軍方消息人士稱，中印軍隊在班公湖已經完成脱離接觸，兩軍將舉行第10輪軍長級會談。

2月19日早些時候，中國方面披露了解放軍在中印加勒萬河谷衝突中的死亡人數。2020年5月初以來，中印軍隊一直在邊境地區對峙。6月15日，兩軍在加勒萬河谷發生衝突，雙方都有傷亡。印度6月16日公布，印軍在衝突中有20死亡。但是中國方面一直沒有公布解放軍的傷亡數字。隨後對峙持續，班公湖局勢是對峙僵局的最大難題，雙方分別佔領班公湖南岸和北岸的一些關鍵地區。