NASA毅力號登陸火星考古　採集樣本送回地球需時10年｜新聞教室

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-19 17:42

美國太空總署（NASA）「毅力號」（Perseverance）探測器2月18日成功登陸火星表面，並傳回首批照片，引來各地媒體關注。近來多國都展開火星任務，阿聯酋「希望號」、中國「天問一號」已先後在2月初進入火星軌道，如今NASA「毅力號」的任務又是什麼？它將在火星考古與採集岩石樣本，並打算未來在歐洲太空總署的幫助下，2031年把樣本送回地球。

登陸火星先要經歷「恐怖7分鐘」

「毅力號」是NASA歷來最先進的探測器，價值達到27億美元，約3米長、2.7米寬、2.2米高，體型就像一部汽車，並配備有19個鏡頭、2個咪高峰及其他一系列探測工具。它自2020年7月30日在美國佛羅里達州升空出發，航行約7個月，飛過4.72億公里，終於在2021年2月18日抵達火星表面。

登陸火星的任務並不簡單，探測器都要先經歷「恐怖7分鐘」（7 minutes of terror），這是探測器從進入火星大氣層至着陸火星的大約時間，由於它以時速約1.9萬公里的極高速進入火星大氣層，如何把速度在着陸前降至接近零便是關鍵，且探測器也要抵得住高溫。據NASA所指，在過去所有太空機構的登陸火星任務中，只有40%探測器成功。

美國太空總署網站就「恐怖7分鐘」的解說圖，顯示「毅力號」利用降落傘、空中吊臂等協助減速降落（NASA）

「毅力號」要減速降落，除了依靠火星大氣層的阻力、穿越大氣層後打開降落傘外，還有賴以「空中吊臂」（Sky Crane）幫助它在最後階段把速度降至時速僅2.7公里，有利着陸。

毅力號的任務：考古與採樣

毅力號有兩大任務，其中之一是考古，即探尋在火星的古生命痕跡。據科學家研究，約30萬年前的火星氣候比現時溫暖及潮濕，可能適合生命存活，所以毅力號便是尋找古生命的線索。

毅力號另一任務是採集樣本。它目前降落在火星赤道以北的耶澤羅隕石坑（Jezero Crater），希望收集不同岩石與土壤樣本，預計花費起碼一個火星年（即地球687天）執行任務。科學家估計在約35億年前，該石坑曾存在一個湖。

「毅力號」2月18日在火星表面登陸，並向地球傳回首張照片。（Reuters）

無人直升機「機智號」

「毅力號」在這趟任務期間更會出動無人直升機「機智號」（Ingenuity），該無人機重約1.8公斤，將是NASA首次於另一行星展開動力飛行。

據英國廣播公司（BBC）所指，火星的重力大概只有地球的三分一，大氣密度僅是地球的1%，也會增加起飛難度。

↓「機智號」的照片，請點擊放大觀看↓

歐洲協助把樣本帶回地球

「毅力號」負責採集樣本，但不會直接把樣本帶回地球，送回樣本的任務由美國與歐洲合作進行。2026年，兩艘飛船將出發去火星，協助把樣本送回，其中一艘將是NASA的飛船，預計2028年8月抵達，它將取走樣本罐，然後歐洲太空總署的地球返回軌道器（Earth return orbiter，暫譯）將在火星軌道收取樣本，並負責把它送回地球，預計在2031年抵達。

↓「毅力號」與「希望號」的照片，請點擊放大觀看↓

「天問一號」也準備登陸火星

阿聯酋、中國、美國相繼在2020年派出火星探測器升空，阿聯酋「希望號」、中國「天問一號」都已在2月初進入環火星軌道，美國「毅力號」則是直接登陸火星。

「希望號」與「天問一號」的任務都包括研究或評估火星大氣層，「希望號」之後不會登陸火星表面，它將在環火星軌道觀測天氣，至於「天問一號」則打算在今年5月或6月登陸火星。

↓圖輯︱「天問一號」開啟環繞火星之旅 引力影響下「精準剎車」最關鍵↓