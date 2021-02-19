新冠肺炎｜芬蘭發現變種病毒株　核酸檢測或難驗出

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-19 16:34

芬蘭南部研究員發現一種新的新型冠狀病毒「獨特」病毒株，可能無法以聚合酶連鎖反應測試（PCR）有效篩檢出來。芬蘭廣播公司（YLE）2月18日報道，變種病毒展現部份跟英國和南非變種病毒株相同的變異，卻是兩者混合的「獨特」變種。

芬蘭變種病毒被命名為Fin-796H。維塔實驗室（Vita Laboratories）研究員梅里（Taru Meri）說：「我們上周於一名患者發現這個變種病毒，目前還不清楚病毒傳染性以及對疫苗的可能抗性。」梅里表示，由於芬蘭境內感染率相對低，突變病毒不太可能是於芬蘭演化。

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圖爾庫大學（University of Turku）病毒學教授尤爾庫寧（Ilkka Julkunen）告訴芬蘭廣播公司，就目前所取得的資訊，發現變種病毒無須過度擔憂。他說：「關於這個新病毒是否更容易傳播，或者是否會影響到感染過病毒或已經接種疫苗者的免疫防護力，都還待釐清，因此我還不會太憂心。」

赫爾辛基大學（University of Helsinki）生物科技研究所研究主任奧維寧（Petri Auvinen）表示，發現新變種病毒只是「時間早晚問題」。不過他說：「新發現的變種病毒和預期不一樣，和任何其他已知的變種於基因表現方面並不相似。」

維塔實驗室研究員認為，這項發現別具意義的原因在於，目前常用的聚合酶連鎖反應測試篩檢原理是從病毒的核醣核酸（RNA）尋找特定基因序列，而新發現的突變病毒株可能無法經聚合酶連鎖反應測試篩檢出來。