新冠肺炎｜中國外交部發言人華春瑩就病毒溯源問題三問美國

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-19 10:33

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）對世衛新冠病毒溯源國際專家組在華能否得到充分合作及所需答案表示擔憂，稱希望中國與專家組全面合作。此外美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稱，專家組報告必須是獨立的，中國必須提供疫情初期的一切原始數據。中國外交部發言人華春瑩2月18日主持例行記者會，回應記者就藍韜文及沙利文評論發出的提問。

華春瑩稱：「注意到近日關於這方面的報道挺多，相信你（編按：在場記者）也注意到了有多名世衛組織專家以及相關研究人員已經公開表示，個別西方媒體有關中方拒絕分享可能讓世界更加了解新冠疫情起源原始數據的報道，與他們在中國的經歷是完全不符的。而且他們對有關西方媒體的故意曲解以及有選擇地引述專家組成員的表態感到失望，而且還說為有關媒體感到羞恥。」

華春瑩表示，個別西方政客開口閉口說獨立，但獨立不等於聽命於西方，（不等於）對中國進行有罪推定，只有尊重科學，基於事實才能夠產生獨立報告，得出科學結論。美方一些人也提到，應該要求中國與世衛專家組全面充分合作，事實上中方正是這麼做的。

中國外交部發言人華春瑩。（新華社）

華春瑩介紹道：「這次世衛專家組來華是全球溯源科學合作的一個部分，中外專家克服疫情阻隔，首次面對面坐在了一起，本着科學嚴謹、實事求是的態度，就有關問題進行了坦誠深入和友好的交流。世衛專家組成員多次表示，中方人員在工作當中給予了高度配合，想去的地方都去了，想見的人也都見了，在工作當中也是感到了中國同行們的坦率和信任，認為中方的同行是值得信任的，而且他們得到了重要的新數據，也了解了更多的關於病毒傳播途徑的信息，我想這才是科學的、專業的態度，你（編按：在場記者）剛才提到的個別政客的表態恰恰是政治干預科學的又一例證。」

華春瑩指出，「我們之前已經多次提到國際媒體現在有愈來愈多的關於病毒和疫情於2019年下半年就已經在世界多地多點出現的報道，比如說我今天剛剛看到的報道稱，近日發表在歐洲流行病學雜誌的研究表明，新冠病毒2019年11月已經在歐洲出現，並開始在法國傳播，這是基於多位科學家的大規模回溯研究得出的結論。」

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她說，比如說該研究項目的負責人就表示有一些陽性案例顯示，新冠病毒於2019年10月至12月，在法國的感染率已經達到千分之一，這些病例並非聚集在某些地區，而是零星散佈在法國各地。還有專家表示，現在的問題是法國是否在2019年9月就已經出現了病毒。

華春瑩稱，另外，早在2019年6、7月份，美國媒體就開始報道德特里克堡生物基地的問題。2019年7月，根據美國媒體的報道，維珍尼亞北部出現了不明原因的呼吸系統疾病，威斯康星州爆發大規模的電子煙疾病，同月美國疾控中心給德克里特堡生物基地發終止函，要求其終止大部分操作，這個基地隨後宣布關閉。2019年7月底靠近這個地區的兩家養老院，出現了不明原因導致的呼吸道疾病。2019年8月，美國病控制和預防中心（CDC）聲明稱，考慮到國家安全，不能公布有關該基地關閉的細節與原因。

圖為2008年8月1日，鏡頭下的美國德特里克堡基地，其收納了美國生物防禦計劃的大部分項目。曾有美國媒體報道新冠疫情與它有關。（Getty）

她說，2019年9月，基地所在地馬利蘭州報告稱，電子煙疾病的患者病例增加了一倍。2020年3月，美國CDC主任公開承認，美國2019年秋季部分的流感死亡病例，實際上感染的可能是新冠肺炎，也有報道顯示2019年12月一些美國人捐血的樣本當中就已經存在新冠病毒的抗體，這些都是源自於美國媒體自己的報道，不是中方編造的，是美國媒體自己的報道，中國只不過把它記錄下來。

華春瑩稱：「我們感到好奇美方可不可以提供所有的相關原始數據？美方可不可以與世衛組織開展全面充分的合作？美方可不可以邀請世衛組織專家赴美國開展溯源考察、得出獨立的結論？」

華春瑩最後強調，「正如專家所指出的那樣，隨着事實和證據的不斷積累和科學的不斷發展，溯源工作也將在地域上發生變化，中方已經本着開放和透明的態度，與世衛組織專家進行非常深入的專業的科學的合作，我們希望有關國家同樣也能秉持積極、科學和合作的態度，來開展全球病毒溯源，分享交流研究的成果，共同為國際抗疫合作和構建人類衛生健康共同體，承擔應盡的責任和義務。」