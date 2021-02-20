新冠肺炎｜布林肯批評中國疫情資訊缺乏透明度

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-20 12:28

美國務卿布林肯（Antony Blinken）接受英國廣播公司（BBC）訪問，這是他首次接受國際媒體訪問。他強調全球人人接種新型冠狀病毒肺炎疫苗（COVID-19）的重要性，亦批評中國在披露病毒源頭方面缺乏透明度。BBC在2月20日報道訪問內容。

他說，除非全球所有人都接種疫苗，否則沒有人是全完安全的，因為病毒仍存在並繼續繁殖，它們亦在變異中。

布林肯在訪問中指控中國，沒分享或可用來解釋病毒源頭的資訊。他說人們需要一個更好的健康監察系統，用於在大流行全面爆發前發現疫情。他說這系統要求多國的有資訊透明度、分享訊息、讓國際專家在爆發初期獲得授權（編按：他的意思應為進行實地考察及取得原始數據等）。他說：「但不幸地我們未在中國看到」。

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國家廣播電視總局官方網站1月12日凌晨零時稱英國廣播公司世界新聞台（BBC World News）損害中國國家利益，不再允許BBC繼續在中國境內廣播。布林肯在訪問中譴責中國決定，稱中國的資訊空間是全球其中一個「最不開放的（地方）」

他稱：「中國利用它（資訊空間）傳播錯誤訊息及政治宣傳，我想這最終無以為繼的。這需要多國一起為自由及開放的訊息空間挺身，而我們在尋找做得更有效的方案。」

布林肯被問及會否因中國被指對新疆維吾爾族人進行種族滅絕的指控、抵制北京2022年冬奧會。他拒絕回答，僅說：「我們會在正確的時間、正確的時間去做（決定）。」

新疆的維吾爾族人權問題一直受到國際社會關注。中國以「再教育營」預防極端主義和恐怖主義、提供技能培訓的做法，被普遍質疑為違背人權的無端拘禁和政治宣傳。近來諸如歐美等政府及官方人物亦多番就此予以公開批評。