封殺BBC世界新聞台｜內地學者：中國不接受假新聞　非最後反制

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-12 10:44

國家廣播電視總局官方網站在今日（12日）大年初一凌晨0時發布消息，指英國廣播公司世界新聞台（BBC World News）損害中國國家利益，不再允許其繼續在中國境內落地。 對此官媒引述相關專家報道指，官方此舉發出了一個清晰信號，即中國不接受假新聞，並提到造謠是西方反華勢力對華輿論戰、超限戰的一部分，今次只是反制行動之一，但並非唯一或最後的行動。此外，香港電台發言人表示，該台不再轉播BBC世界新聞頻道及「BBC時事一週」。

國家廣播電視總局消息指出，BBC世界新聞台涉華內容嚴重違反《廣播電視管理條例》、《境外衛星電視頻道落地管理辦法》，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，故不允許該台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。消息傳出後，香港電台發言人表示，根據國家廣播電視總局的決定，香港電台今晚11時開始，不再轉播BBC世界新聞頻道及「BBC時事一週」。

國家廣播電視總局消息指出，BBC世界新聞台涉華內容嚴重違反《廣播電視管理條例》、《境外衛星電視頻道落地管理辦法》。（網上圖片）

據《環球時報》報道，2004年施行的《境外衛星電視頻道落地管理辦法》列明，申請落地的境外衛星電視頻道所播放的內容不違反中國法律、法規、規章的規定；經批准落地的境外衛星電視頻道，禁止播放「危害中國國家統一、主權和領土完整」、「煽動中國民族分裂、民族仇恨、民族歧視，破壞中國民族團結，侵害中國民族風俗習慣」等內容的節目，若違反有關規定，情節嚴重者可被暫停特定內容傳送、暫停或取消落地資格。

BBC被指近年在涉疆報道中扮演「反華急先鋒」，例如本月2日曾在報道宣稱新疆「再教育營」中的婦女遭到系統性強姦和酷刑，惟《環時》指經調查發現，報道的事主曾多次接受西方媒體採訪，但說法明顯前後矛盾，且近半年內BBC的涉疆報道有約四分三並未署名。

疫情方面，BBC被指在今年1月一個「重返湖北」的報道中「移花接木」並「夾帶私貨」，在採訪鏡頭配上一段警方用網蒙頭拘捕民眾的畫面，營造出防疫部門「暴力執法、侵犯人權」的場景，然而該畫面是來自去年一次高速反恐演練，故BBC報道的是假新聞。

對此，中國傳媒大學教授王四新表示，BBC世界新聞台不能落地意味着中國大陸境內不再會提供該台信號的本地解析服務，有關節目在中國大陸境內將完全無法被接收到，而在農曆新年這個時間點高調宣布有關決定，代表中國在亮明態度，必然會引起更大關注。他又認為，對BBC的懲罰一點都不為過，因其已開始毫不偽裝地反華。

外交學院國際關係研究所教授李海東稱，BBC近期的所作所為明顯傷害了中英關係，尤其在重要又敏感的新冠疫情方面，BBC不斷操弄輿論，挑動西方的恐華、仇華情緒，繼而進一步推動西方政府對華採取對抗甚至敵對立場，非常危險。

李海東表示不排除中方會採取更徹底的制裁，如驅逐BBC在中國大陸的記者。（網上圖片）

李續稱，英國正探討加入被認為旨在打造制約中國的「亞洲小北約」的美日印澳「四方對話」機制，而在香港、新疆等問題上，英方近期也出台非常惡劣的政策，BBC近期的表現頗有為英國政府重返亞洲、在後脫歐時代重新塑造國際定位，以及轉移英國國內不滿情緒製造輿論配合的意味。他進一步表示，如果BBC依然在新疆、疫情、香港等議題上繼續造謠、抹黑，那不排除中方會採取更徹底的制裁，如驅逐其在中國大陸的記者，並強調今次反制並不是唯一或最後的行動。

復旦大學國際關係與公共事務學院國際政治系教授沈逸亦指，BBC已變成虛假新聞製造機構，以預設立場做選擇性的報道，為在中國製造民族分裂的非法組織服務。他認為今次懲罰力度恰如其分，中方未有把BBC的所有技術都趕出去或取消其落地報道權，而關停信號就是發出中國不接受假新聞的清晰信號。

「國家安全管理的決策體系基礎科學問題研究」課題組成員、武漢大學信息資源研究中心博士後李白楊則認為，BBC的行為是西方反華勢力對華輿論戰、超限戰的一部分，媒體只是充當了馬前卒；又指西方反華勢力害怕中方成就會影響西方的政治制度、社會思想，故不惜以詆毀、造謠甚至資助國際反華勢力等形式抹黑中國，該潮流造成BBC這樣的老牌知名媒體也偏離中立、客觀的路線，淪為意識形態鬥爭工具。

（環球時報）