英國王室｜菲臘親王留院觀察至下周　精神良好

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-02-20 12:48

英國廣播公司（BBC）2月19日引述王室消息人士稱，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的王夫菲臘親王（Prince Philip）目前精神良好，將留院觀察和休息至下周。

白金漢宮（Buckingham Palace）消息人士表示，諮詢過醫生後，菲臘親王將留院觀察，並指是醫生基於謹慎而作出的決定。

英國王室2020年11月20日在社交媒體上發布英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）與丈夫菲臘親王（Prince Philip）的合照，當天是2人結婚73周年紀念日。（Instagram@theroyalfamily）

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現年99歲的菲臘親王16日晚因為身體不適自行步進倫敦市中心聖瑪麗勒本（Marylebone）的國王愛德華七世醫院（ King Edward VII's Hospital）。王室未有披露菲臘親王入院的實際原因。

報道指，菲臘親王入院與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）無關。菲臘親王和結婚超過73年的英女王伊利沙伯二世上月已經接種新冠疫苗。