新冠肺炎｜意大利疫情爆發一周年　教宗等人向醫護致敬

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-21 02:22

意大利的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在2月20日經歷一周年，總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）與教宗方濟各（Pope Francis）在這一天向醫護及其他衛生人員致敬，感激他們的奉獻。

意大利在一年前的2月20日於北部錄得首宗確診個案，至今導致當地有超過9.5萬人喪生。羅馬當局將這一天定為向醫護致敬日，另外全國各地在21日亦會有更多悼念活動。

教宗方濟各向照顧新型冠狀病毒確診者的醫護人員發表聲明，感激他們的付出和貢獻，形容他們就像抵抗個人主義和自私的疫苗，並讚揚他們的奉獻展示了發自內心、最真實的願望。

馬塔雷拉則悼念死於疫情的醫護人員，指醫護的專業和克己精神，令意大利的疫情避免跌入無可挽救的深淵。他認為，當地的醫療體制即使面對很多不足，但仍足以證明其值得保留和投資，保障國民。

意大利衛生部20日公布，當地新增14,931人確診，比前一天的15,749宗稍為下降。另外再多251人死亡，亦比19日的353人明顯回落。目前當地有超過280萬人確診、95,486人喪生，其中有最少326名醫生及81名護士殉職。

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