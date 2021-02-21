特朗普2月底首度「出山」　參加保守派政治會議

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-02-21 07:00

美國前總統特朗普1月20日卸任後，就一直沒有現身。美國保守派聯盟（American Conservative Union）2月20日表示，他會在28日的保守派政治行動大會（CPAC）上首次公開露面，並會發表講話。

美聯社報道，美國保守派聯盟發言人沃爾特斯（Ian Walters）證實，特朗普會在28日的大會上發言。一名消息人士指，預計他屆時會談及共和黨和保守派的未來，同時亦可能會批評總統拜登（Joe Biden）推翻自己的移民政策等。

美國前總統特朗普將於2月28日發表首次公開演講。圖為1月20日，特朗普在馬里蘭州安德魯斯空軍基地登上空軍一號發表告別講話。（AP）

CPAC大會始於1974年，它與特朗普的關係源遠流長，是他在政壇冒起的主要平台。而今年的CPAC大會將於2月25日至28日在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）舉行，除了特朗普外，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、現任佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）及南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）等與特朗普政治理念相近的共和黨人都會出席。

特朗普自1月20日離開白宮，入住佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）之後，他一直相對保持沉默，但在上周開始轉趨活躍，就保守派電台主持人林博（Rush Limbaugh）的離世接受連串訪問。

美國參議院上周宣判特朗普煽動叛亂罪名不成立後，他隨即發表聲明，稱讓美國再次偉大的運動才剛剛開始，並揚言在未來數月會有更多事情與大家分享，期待繼續他們不可思議的共同旅程，實現美國的偉大。