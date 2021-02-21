中印對峙｜兩國軍方高層會談　印度要求中國加快撤軍

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印度及中國2月20日舉行新一輪軍方高層會議，解決剩餘問題。印度傳媒報道，新德里方面要求中國全方位加快撤軍。

《印度時報》（Times of India）21日報道，印度第14集團軍司令梅農（P G K Menon）與解放軍南疆軍區司令員柳林舉行第10輪軍長級會談。

報道指，印度在會上要求中國加快在高格拉（Gogra）、温泉（Hot Springs）和狄姆喬科（Demchok）地區撤軍的速度，同時提出中國士兵需要停止阻撓印度在德普桑平原（Depsang Plains）的巡邏，以緩和拉達克（Ladakh）東部的整體緊張局勢。

圖為2月16日，印度軍方發布的照片。圖中的一批中方士兵正在下山離開，撤離班公湖一帶。（Reuters）

消息人士指，由於雙方在温泉和高格拉附近的15號和17號巡邏點早前已經脱離了接觸，目前只有小部分人近距離對峙，因此認為當地及狄姆喬科地區的摩擦相對容易解決。

《印度快報》（The Indian Express）20日曾引述官方消息人士報道，中印在17日已經完成了從地面撤走火炮、坦克和軍隊的工作。

印度防長辛格（Rajnath Singh）11日表示，兩國將會分階段、協調和查核的方式，自拉達克東部班公湖南北岸撤軍。中國部隊將撤回到班公湖（Pangong Tso）北岸第8指地區，印度部隊則撤回到班公湖北岸第3指附近的丹辛塔帕哨站（Dhan Singh Thapa Post）永久基地。

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