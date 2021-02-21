新冠肺炎｜馬來西亞收到首批輝瑞疫苗

撰文：洪怡霖
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馬來西亞2月21日接收首批由美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。
新冠疫苗：首批由美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗2月21日抵達馬來西亞。（Reuters）
航班編號為MH604的馬來西亞航空（Malaysia Airlines）空中巴士330-300當天上午10時7分在吉隆坡國際機場（Kuala Lumpur International Airport）降落。MH604降落後，運輸公司DHL用貨車把疫苗送至指定地點。
馬來西亞衞生部長阿漢峇峇（Adham Baba）、衞生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）和交通部長長魏家祥當天到場監督運輸過程。
交通部今日不负重托，透过马航货运（MASKargo)将首批31万2390剂的辉瑞疫苗顺利运入我国。我们衷心期望这批疫苗能够为我国的抗疫路上带来一线曙光。...由魏家祥發佈於 2021年2月20日星期六
飛機運載312,390劑疫苗，從比利時皮爾斯（Puurs）出發，在德國萊比錫/哈勒機場（LLeipzig/Halle Airport）過境，經新加坡樟宜國際機場（Changi Airport），最後抵達馬來西亞。