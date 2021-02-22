G7聲明對中國着墨少　美媒引述歐盟官員　開會時曾詳細討論

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-22 22:16

美媒2月19日引述歐盟官員稱，中國是七大工業國（G7）領袖會議重點議題之一，惟會後聲明對中國着墨被指很少。美媒引述歐盟官員稱，在會議舉行期間，各國曾詳盡討論中國議題。但它們在對外公布時，顯得小心翼翼。

彭博社引述一名知道會議對話內容的歐盟官員稱，與會後聲明比較，與會國其實花了相當長的時間、詳細討論中國議題，不過最後對外發布的聲明未有詳述。

聲明亦提到，與會國承諾會與北京「接觸」，以及在沒點名任何國家的情下，稱各國會就集體應對非市場導向政策和措施互相諮詢。

圖為2月19日英國首相約翰遜在倫敦透過視像主持G7領袖會議。（AP）

內文稱，因中國對G7國家經濟增長愈發重要，從G7籌備會議舉行以來，歐美在應對中國已方面出現分歧；歐洲國家很想避免G7論壇成為「反中前線」，但在2月較早時舉行的顧問會議中，美國代表強調堅定及果斷地應對中國的需要。

德國總理默克爾（Angela Merkel）在慕尼黑安全會議上就中國發言時，措辭比往常情況更有力，而美國總統拜登（Joe Biden）講話，聽來近乎表明華府政策不會因政府換屆而軟化。彭博社稱有跡象顯示，G7領袖仍可能在6月於英國舉行的G7峰會描繪出一個應對北京的共同方案，不過距離「直截了當」仍有一大段距離。