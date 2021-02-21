新冠肺炎｜罕見病例　美國病人接受肺部移殖後染疫死亡

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-21 20:35

美國出現第一宗因器官移殖手術感染新型冠狀病肺炎（COVID-19）而死亡的個案。密歇根大學醫學院曾將一個受感染死者的屍肺，移殖至另一名女子身上，導致她染疫。

這或是全美第一宗經證實、因使用感染病毒者器官進行移殖而染疫的病例。這個案已在《美國移植學期刊》（American Journal of Transplantation）發布。

病人在移植手術3天後發燒、出現血壓低的情況、呼吸困難，肺部受感染。她出現敗血性休克（septic shock）後，醫護人員從她肺部抽取液體拿去檢測，發現它在測試中呈陽性反應。在手術中曾處理屍肺的醫生，在術後4天確診感染新冠肺炎，所幸之後康復。

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美國凱澤健康新聞社（Kaiser Health News）引述密歇根大學醫學院、有份撰寫論文的考爾（Daniel Kaul）稱，如檢測時發現屍肺樣本有病毒，絕對不會用它做移殖手術。

捐出器官的是一名來自美國上中西部、在車禍中腦部嚴重受傷的女子。醫護人員為她進行鼻及喉部拭子，樣本都在測試呈陰性反應。研究稱來自車禍死者遺屬的歷史資料也顯示，他們沒外遊紀錄、沒發燒、咳嗽、頭痛或是腹瀉的徵狀。此外報告稱，不知道死者生前一段短時間內，有沒有曾與已染疫或懷疑染疫的人接觸。

考爾做出的結論是，在有較多新冠肺炎個案的地區，須在進行器官移殖手術前做更多廣泛的檢測。