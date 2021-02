撰文: 洪怡霖 最後更新日期: 2021-02-21 11:33

俄羅斯總理米舒斯京(Mikhail Mishustin)2月20日表示,已註冊第3款新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗「KoviVak」,首批12萬劑將在3月中旬投入接種。

米舒斯京當天出席政府會議時稱:「俄羅斯是當今唯一已有3種疫苗的國家」。莫斯科政府指,批准由俄羅斯科學院研發免疫與生物製劑丘馬科夫聯邦科學中心(Chumakov Federal Scientific Center for Research and Development of Immune-and-Biological Products of Russian Academy of Sciences)研製的「KoviVak」,意味着它已通過第3階段測試。

俄羅斯批准的另外2款新冠疫苗為「衛星V」( Sputnik V)和「EpiVacCorona」。米舒斯京說:「我們正加快疫苗生產的步伐。(俄羅斯)已生產超過1,000萬劑『衛星V』和約8萬劑『EpiVacCorona』」