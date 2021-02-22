阿富汗爆炸傷者影片震撼　小孩渾身是血驚恐嚎哭：媽媽起來啊

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-02-22 21:59

阿富汗首都喀布爾（Kabul）2月21日發生爆炸，至少2人喪命，5人受傷。一段影片事後迅速在網上流傳，片中一名渾身是血的兒童站在陷入昏迷的婦人身旁哭泣，高聲叫媽媽起來。

那段在事發後不久拍下的影片中，可見焦黑且滿是鮮血的屍體倒在路上，同時還有2名小孩在一名昏倒的婦人身邊哭泣和尖叫，其中1名孩子哭喊道：「媽媽起來啊」。從影片中可以聽見，婦人被抬離現場時，拍片的男子告訴2名兒童「冷靜」。

▼孩子在母親身旁哭喊「媽媽起來啊」惹鼻酸：

This video is killing me 😭😭😭😭

Today’s blast in Kabul pic.twitter.com/hGlJTAzh8z — Wais Barakzai (@WaisBarakzai) February 21, 2021

負責與極端組織塔利班（Taliban）談判的阿富汗政府和平小組成員庫菲（Fawzia Koofi）表示：「當看到孩子們因為母親受傷而哭泣，犯下這些罪行的人要怎麼向其靈魂解釋自己的行為（是合理的）？這（一切）必須停止。」

阿富汗幾乎每天都發生爆炸。圖為2月20日，阿富汗安全部隊人員在首都喀布爾（Kabul）的炸彈襲擊現場巡查。（AP）

喀布爾警方發言人法拉馬茲（Ferdaws Faramarz）其後證實，2名輕傷的孩童已接受治療，而影片中的婦人重傷。

網民馬利克扎達（Ejaz Malikzada）在Twitter說：「實在不忍心看到這名母親和她的孩子遭遇這樣的事。」

喀布爾和阿富汗其他市區幾乎每天都會傳出爆炸聲響。阿富汗安全部隊經常是塔利班的攻擊目標，但塔利班否認涉入此事。目前暫無組織認責。