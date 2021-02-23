新冠肺炎｜美國死亡病例累計超過50萬宗　拜登悼念死者

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-23 10:23

美國約翰斯霍普金斯大學2月22日發佈的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情最新統計數據顯示，截至美國東部時間22日16時24分，美國累計新冠死亡病例超過50萬宗，達500,071宗，累計確診病例28,174,133宗。

數據顯示，美國累計新冠死亡病例最多的州是加利福尼亞州，為49,439宗；其次是紐約州，為46,917宗；德克薩斯州累計死亡病例超過4.2萬宗，佛羅里達州超過3萬宗；賓夕法尼亞州、新澤西州和伊利諾伊州的累計死亡病例均超過2.2萬宗；俄亥俄州、佐治亞州、密歇根州的累計死亡病例均超過1.6萬宗。

美國累計新冠死亡病例數仍在持續攀升。數據顯示，美國累計死亡病例於2020年5月27日超過10萬宗，9月22日超過20萬宗，12月14日超過30萬宗，2021年1月19日超過40萬宗。從10萬宗增加到20萬宗用時不到4個月，從20萬宗增加到30萬宗用時不到3個月，從30萬宗增加到40萬宗、從40萬宗增加到50萬宗均用時1個多月。

圖為2021年2月22日，美國總統拜登於華盛頓就新冠肺炎死亡個案突破50萬宗發表演說。（美聯社）

總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉爾（Jill Biden）以及副總統賀錦麗（Kamala Harris）和第二先生任德龍（Doug Emhoff）於白宮南草坪舉行默哀儀式，為死者致哀。拜登也下令所有聯邦建築物和軍事設施下半旗悼念。