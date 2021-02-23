緬甸政變｜主要投資國日本有企業選擇撤出　但有更多選擇留下

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-23 15:08

日本是緬甸的最大投資者之一，多個企業在緬甸設廠發展。在緬甸發生政變後，日本有企業決定撤資，不願再與軍方扯上關係。但同時亦有企業為避免招至巨大損失，舉旗不定或選擇沉默。

圖為2015年一間日本便利店，擺放着不同的日本啤酒。麒麟啤酒是緬甸主要的啤酒供應商之一。（Reuters）

日本麒麟控股（Kirin Holdings）在2月5日，即緬甸政變的4天後，宣布終止與軍方關連的緬甸經濟控股公司（Myanmar Economic Holdings Public Company，MEHL）的合資夥伴關係。

麒麟啤酒是日本最大的啤酒公司之一，在緬甸擁有巨大市場，加上麒麟控股在MEHL持股51%，撤資必然對當地經濟造成衝擊。麒麟控股主席磯崎功典在接受《日本經濟新聞》的訪問中表示，形象與啤酒的業務十分重要：「我們要與緬甸軍方切斷關係。」

日本是緬甸主要投資國

日本在緬甸的企業十分多，如涉及電力、物流和電訊業務的住友集團；在緬甸設廠生產汽車的豐田及鈴木汽車公司；協助仰光證券交易所運作及發揮重要作用的大和證券；還有地產建築發展、交通工具、食物生產等等。

不過並非所有在緬甸日本企業都跟隨着麒麟啤酒的做法。

在政變發生後，日本企業都表示十分擔憂。其中最為擔心的，是軍政府奪權引發國際制裁，對企業造成的影響。但大部分企業選擇靜觀其變，甚至選擇沉默，希望局勢能盡快緩和。

圖為1月8日，日本外相茂木敏充發表講話。日本雖然同譴責緬甸軍方發動政變，但措辭遠較歐美國家來得溫和。（Reuters）

事實日本早已在上一次的軍政府年代期間，與緬甸建立投資伙伴關係，很多企業早已紮根當地。仰光日本對外貿易組織（JETRO）表示，現時在迪拉瓦經濟特區，已有超過七成的企業恢復運作。

很多企業在緬甸的投資，都是為求緬甸國內的需要，因此一般不會受制裁影響。而在基建上的投資，不管是否軍政府掌權都有需求和使用，貿然撤資會對企業造成巨大損失。

即使是麒麟啤酒，他們雖然表示要從MEHL中撤資，但不代表要完全撤出緬甸市場，麒麟啤酒仍希望能繼續維持在緬甸的銷售。

許多日本企業在緬甸投資設立辦公室、工廠甚至發電廠，如豐田汽車的一間新工廠預定在2月開幕，鈴木汽車在2020年也表示要在當地設立新的汽車工場。