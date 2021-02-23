美國德州11歲男童喪生疑凍死　母親向電力公司索償1億美元

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-02-23 20:33

美國德克薩斯州（Texas）遭暴風雪吹襲，一度出現大規模停電事件。當地11歲男孩皮內達（Cristian Pineda）2月16日不幸在家中死亡後，他的母親瑪麗亞（Maria Pineda）2月20日起訴德克薩斯電力穩定委員會（ERCOT）和恩特吉電力集團（Entergy），指控他們的重大過失導致男孩喪生，要求賠償1億美元。

由於溫度暴跌，皮內達疑似死於體溫過低。康羅（Conroe）警察局稱，正進行驗屍，可能需要60至90天才能得到結果。

英國廣播公司（BBC）報道，皮內達一家共經歷長達兩天的停電，他們身處的地方氣溫為攝氏零下12度。

在事發當晚，皮內達一家五口在為了保暖，一起躋身於同一間房間裏。皮內達與3歲弟弟睡在同一張床。瑪利亞翌日叫皮內達起床時，對方毫無回應。瑪麗亞發現皮內達失去意識後，撥打緊急救助電話911，並試圖進行心肺復蘇，但未能使小男孩甦醒過來。

瑪麗亞的代表律師布兹比（Tony Buzbee）22日告訴全國廣播公司（NBC）：「這名年輕男孩周一（15日）才第一次看到雪，然後他周二（16日）便死亡了」。

訴訟稱，恩特吉電力集團與德克薩斯電力穩定委員會的嚴重疏忽，以及「能源供應商基於利潤做出的決定」導致皮內達死亡。

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