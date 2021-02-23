新冠肺炎｜美國死亡病例升破50萬宗　福奇指政治分歧導致疫情嚴重

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-23 18:24

在美國，新冠肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，死亡病例升破50萬宗，路透社2月22日刊出美國國家過敏與傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）的訪問，他認為美國政治分歧問題是助長當地疫情的明顯因素。

福奇表示，美國的政治分歧問題，令「戴口罩」都成為一個政治宣示，而不是一種公共衛生措施，他指「就算是在最好情況下，這也是一個非常嚴重的問題。」他提到，即使是強烈遵守公共衛生措施的國家，例如是德國、英國，也是艱難地抗疫。

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福奇之後指，雖然如此，仍未能解釋為何一個富裕與老練的國家會成為全球疫情最嚴重的國家，他稱「我相信這不應該發生。」他認為到了數十年之後，人們仍會在談論「那個可怕的年份2020，或2021。」

福奇指，國家的失敗不能只算在前總統特朗普（Donald Trump）的頭上，「但在最高領導層內，欠缺試圖根據科學來做所有事的環境，這是明顯不利於工作的。」

美國約翰斯霍普金斯大學2月23日發布的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情最新統計數據顯示，美國累計新冠死亡病例超過50萬宗，達500,310宗，累計確診病例約2819萬宗。