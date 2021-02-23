新冠肺炎｜今增12確診3宗無源頭　荃灣火山燒廚工確診十多人檢疫

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-23 18:15

第四波疫情稍為緩和，今日（23日）新增12宗個案，其中11宗屬本地個案，當中3宗無源頭。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，一宗無源頭確診個案為食肆員工，平日於荃灣大壩街「火山燒」廚房工作，有十多位同事須要檢疫；亦有無源頭個案於牛頭角創業街大廈上班。 另外，本港今日有約10多宗初步確診個案，包括一名帝京餅店的員工。

張竹君表示，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增12宗確診個案，個案編號為10886至10897，年齡界乎9 至63歲，涉及6女6男。張指，今日新增1宗輸入個案，編號#10987，為一名菲律賓抵港人士，該患者於2月10日乘國泰CX906航班抵港， 沒有病徵，第12日樣本呈陽性，初步病毒株分析屬N501Y個案。



張補充，編號#10844的患者，亦屬N501Y病毒株個案，該患者為一名由巴基斯坦，經杜拜到港人士。目前，本港共有40宗N501Y個案，當中27宗為英國變種病毒株；4宗為南非變種病毒株；1宗類似巴西變種病毒株；另外8宗未分類。

荃灣大壩街「火山燒」有員工確診，十多名同事送檢疫。（火山燒facebook圖片）

無源頭患者曾訪重慶大廈購物

另外，今增11宗本地確診個案，明愛樂義學校群組增至3學生、3員工及4家人確診，共10宗個案。至於3宗無源頭個案，張說，患者分別居於油尖旺文苑樓前座、新蒲崗錦榮街金橋大廈，及荃灣中心南寧樓。



張指，其中一人於荃灣大壩街「火山燒」廚房工作，有十多位同事須要檢疫。另外，有人從事銷售行業，平日以電話聯絡容戶，不用面對面見客，於牛頭角創業街大廈上班，最後一位是無業人士，曾去過重慶大廈購物。

被問及有沒有驗過本地個案病毒株，張竹君指，有為本地個案做基因分析，港大亦有一同研究，大部份皆為第四波流行病毒株，亦有其他病毒株，詳細待港大分析。至於變種病毒株，由12月起輸入個案、後來1月輸入及本地陽性個案，都會進行測試，如找到是501Y再詳細分析，暫時只找到輸入個案，暫未從本地個案找到。

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