中國外交部斥涉疆報道不實　汪文斌：接受採訪維吾爾族婦女是演員

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-24 12:03

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）於聯合國人權理事會會議譴責中國人權紀錄，呼籲中方允許聯合國不受限制地緊急赴疆調查。中國外交部發言人汪文斌2月23日回應指，有關涉疆言論都是反華勢力炮製的謠言謊言和虛假信息，並稱曾接受採訪的維吾爾族婦女是被利用來抹黑、攻擊中國的「演員」。

汪文斌手持照片表示，圖爾遜娜依．孜堯登2月初接受英國廣播公司（BBC）採訪時聲稱於新疆教培中心存在對婦女的「系統性性侵」行為，製造聳人聽聞的假消息，但事實真相是，她和早木熱．達吾提一樣，不過是被一些勢力利用來抹黑、攻擊中國的「演員」。

汪文斌指出，根據美國媒體的報道，圖爾遜娜依抵達美國前接受外國媒體和機構採訪時從來沒有提到新疆教培中心存在「性侵」的行為，更沒有提起過她是「性侵」的受害者，但蹊蹺的是，抵達美國幾個月後，受到一些勢力的「培訓」後的她改變了說法，聲稱自己在新疆被植入了宮內節育器，而事實情況是她本人不具備生育能力，並且她的家人也知道她從來沒有於新疆做過節育手術。

汪文斌指，她編織謊言的技巧並不高明，但令人遺憾的是，包括像BBC這樣的知名國際媒體，卻對這樣的假新聞如獲至寶，不加核實查證就予以播出，實際成為傳播涉疆謊言的工具。他表示，BBC將沒有對當事人查證的原因歸結於中國對記者的「嚴格限制」，此舉純屬豬八戒掄傢伙——倒打一耙，作為一個「百年老店」，BBC非不能也，乃不為也，中方希望各界有識之士不要被謊言所矇蔽，更不要淪為像BBC這樣傳播並散佈謊言的平台。

此後有三名記者分別從「如何解釋維吾爾族婦女在中國境內沒有機會發表類似言論」、「中方是否考慮過性侵受害者對外公開自身經歷有時需要較長時間」以及「中方能否透露自2017年以來有多少人被送進教培中心」三個方面對此進行追問，汪文斌均予以回應。

他指出，作為公正且客觀的媒體，得知中方澄清並介紹事實真相後，至少應做到不偏聽偏信，更不應成為涉疆謠言、謊言散佈、傳播的工具和平台，這是新聞職業道德的起碼要求。