美國參議院就國會騷亂舉行聽證會　前警察局長稱沒有收到FBI情報

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美國參議院兩個委員會就上月國會騷亂事件舉行聯合聽證會。負責當日保安工作的官員2月23日出席聽證會。他們將事件歸咎於情報工作失誤，指沒有收到聯邦調查局警告時任總統特朗普（Donald Trump）的支持者或硬闖國會。

聯邦調查局1月5日發出簡報，警告執法部門指極端份子準備發動暴力。美國國會警察局前局長森德（Steven Sund）表示，沒有收到簡報，「我們收到的情報都沒有預測到實際發生的事情」。

同日作證的眾議院前警衛官歐文（Paul Irving）和參議院前警衛官斯滕格（Michael Stenger）都稱無收到簡報。他們三人於事件發生後辭職。

圖為2021年1月6日，美國華盛頓的國會大廈外面有警察對示威者發射催淚彈。（路透社）

森德形容，當日暴徒抵達國會周邊時，情況是他當警察30年前所未見，並指導致騷亂發生不是因為美國國會警察局計劃不周，而是整體的失敗，「沒有一個平民執法部門受過訓練和具裝備擊退」。

證人對於何時提出要求國民警衛隊增援的說法有出入。森德表示，事發前兩日已經向歐文和斯滕格提出要求增援，但歐文有顧慮。歐文作證時否認，指森德的證詞「絕對錯誤」。森德再稱，騷亂當日下午1時09分致電歐文提出要求增援，但歐文否認收到電話。

參議員計劃下周傳召聯邦調查局、國防部和國土安全部的證人作供。

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