「驕傲男孩」被指涉煽動衝擊美國國會　加拿大列恐怖主義實體

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-04 11:07

加拿大政府2月3日宣布將「驕傲男孩」組織（Proud Boys）列為恐怖主義實體，指組織於1月6日衝擊美國國會山莊事件扮演「關鍵角色」。組織資產面臨被銀行和金融機構凍結，成員或被禁止入境加拿大。

組織雖然從未於加拿大發動襲擊，但公共安全部長布萊爾（Bill Blair）指，本土情報部門對組織感到愈來愈擔憂。他指，暴力情況升級，不是單指言論，而是牽涉行動和計劃，政府因此作出行動。

加拿大表示，組織和成員公開鼓勵、計劃和進行暴力活動，對抗與他們理念和政治取態不同的人。政府指，組織不時出席「黑人的命也是命」示威作為反示威，通常參與針對「黑人的命也是命」示威者的暴力行為。政府形容組織是新法西斯主義組織，成員擁護厭女、恐伊斯蘭、反猶太、反移民和白人至上主義意識形態。

圖為2020年11月14日，「驕傲男孩」組織成員於美國參加集會，抗議選舉結果。（美聯社）

組織資產或被銀行和金融機構凍結，也可能面臨刑罰較重的恐怖主義相關控罪。政府官員指，成員不一定被檢控，但如果他們參與暴力行動，或被控恐怖主義罪行。向組織捐款或購買相關產品都屬違法。

另外四個右翼組織包括新納粹組織「原子武器師」組織（Atomwaffen Division）都被列為恐怖主義實體。加拿大恐怖主義實體清單目前有13個組織，其中3個與蓋達組織（al-Qaida）有關，4個與ISIS有聯繫，還有1個克什米爾組織。