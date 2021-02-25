新冠肺炎｜以色列大型研究顯示　輝瑞疫苗有效阻止嚴重病徵或死亡

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-25 07:09

新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗陸續開始在全球各地接種，其效用成為關注焦點。以色列一份研究顯示，美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech合作研發的疫苗有效阻止出現嚴重病徵或死亡的情況。

有關研究由以色列克拉利特研究院（Clalit Research Institute）、本·古里安大學（Ben Gurion University of the Negev）與美國哈佛大學（Harvard University）聯手進行。他們找來以色列接近60萬名16歲以上、在12月至1月於當地最大醫療機構接種疫苗的人士，與相同數目、年齡、性別及健康狀況但沒有接種的人士作比較。

兩批人本身都沒有確診記錄，報告指，接種兩劑疫苗的人，對阻止出現嚴重病徵的有效力高達92%，而只接種1劑都有62%效用。報告亦推算，在接種首劑疫苗後的兩至三周，可減低72%死亡率，而且估計該數字會隨免疫率增加而上升。

另外，研究人員亦認為，該款疫苗對70歲以上長者的有效力與年輕人相近。

有關研究已經刊登在《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine），有沒參與今次研究的專家認為，這次發現可能促使各國考慮延遲安排接種第二劑疫苗的計劃。

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