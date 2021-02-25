新冠肺炎｜中國國藥疫苗運抵玻利維亞　總統親往機場迎接

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-25 12:04

運載由中國國藥集團生產的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的玻航專機2月24日抵達玻利維亞第一大經濟城市聖克魯斯。總統阿爾塞（Luis Arce）和外交部長馬伊塔（Rogelio Mayta）等官員前往機場迎接。

阿爾塞說，新冠疫情爆發以來，中國政府和人民慷慨相助，多次向玻捐贈抗疫物資，支持玻人民抗疫鬥爭。中國疫苗抵玻恰逢其時，玻政府將迅速為一線醫護人員和各地百姓大範圍接種。相信在中國政府和人民的幫助下，玻利維亞將有效遏制疫情蔓延，保障人民生命健康，助力復工復產和國家經濟復蘇。

圖為2021年2月24日，玻利維亞總統阿爾塞（前左）和中國駐玻利維亞大使黃亞中（前右）在聖克魯斯的機場交談。（新華社）

中國駐玻利維亞大使黃亞中和駐聖克魯斯總領事王家雷同樣前往機場迎接。黃亞中表示，疫情爆發以來，中玻兩國守望相助、同舟共濟，抗疫合作取得豐碩成果。中玻兩國克服地理遙遠和時差等不利因素，通力合作、密切配合，從兩國簽署疫苗合作協議到疫苗正式運抵相隔不到兩周，這是落實中國領導人關於疫苗作為全球公共產品承諾的重要舉措，充分體現了中玻戰略夥伴關係和人民間的情誼。中方願同玻方進一步密切溝通協作，繼續深化抗疫合作。

玻利維亞衛生部本月初正式授權緊急使用中國國藥集團生產的新冠疫苗。根據接種計劃，玻利維亞的醫護人員、基礎疾病患者等感染風險較高群體將優先接種。