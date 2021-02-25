今年還是明年？　海地總統任期爭議引發的示威浪潮｜新聞背後

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-25 17:13

加勒比海國家海地再次出現政局不穩，局勢惡化，人民示威狀況持續。數以千計的國民連日示威，要求總統莫伊茲（Jovenel Moise）下台。但莫伊茲表示自己仍然掌權，這次的爭執，源於總統任期的矛盾所致。

圖為2月10日，海地太子港示威。有示威者手持介紹當地憲法的書，抗議總統莫伊茲（Jovenel Moise）違憲。（Reuters）

莫伊茲2017年就任總理，理論上在2022年才完成任期。但由於在2016年前總統馬爾泰利（Michel Martelly）提早卸任，這一年的差距成為了事件的爭端。反對派認為莫伊茲早應在2月7日就要卸任，但莫伊茲稱任期應到2022年才結束。

2016年時海地總統之所以出現一年的空檔，是因為2015年舉辦的大選因被指有選舉舞弊而被取消，延至2016年重新舉行，儘管兩次的大選都是由莫伊茲勝出。莫伊茲認為他是經2016年的選舉才正式就職，但反對派則認為5年的任期應要從前任卸任後計算才合乎憲法。

圖為2020年10月，海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）在記者會上講話。（Reuters）

不過大型示威活動不僅是因為任期的爭議，海地近年不斷受社會及經濟問題影響，綁架案和犯罪率急增，都是原因所在。而莫伊茲的最大爭議，是原本應該要在2019年10月舉行的國會選舉，卻被莫伊茲推遲至2021年10月才舉行。也就是說，現時的海地政府是在沒有國會的情況下運作了一年多，政府的政策全都是莫伊茲直接命令執行。

因此在7日之前，要求莫伊茲下台的聲音已不斷出現，反對派也預先準備組織過渡政府。但在7日當天，23名被指「政變分子」的反對派，包括最高法官等人被捕，莫伊茲指控他們目的是要「謀取他的性命」。在8日莫伊茲進一步解除了另外兩名最高法官的職務。

如此的行為進一步激化人民不滿，反對者抗議莫伊茲的行為如同獨裁，違反憲法。示威一直持續至今。