緬甸示威｜民眾繼續集會反對軍方政變　印尼大使館門外請願

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-23 19:31

緬甸2月23日繼續有民眾集會抗議軍方發動政變，並為早前在抗爭期間中槍死亡的示威者舉行葬禮。路透社2月22日引述消息人士報道，印尼有意在東盟推動計劃，要求緬甸軍方遵守重新舉行大選的承諾，此引來部分緬甸民眾不滿，他們到印尼駐仰光大使館附近集會請願，反對計劃。

美聯社報道，2月23日的集會人數較前一日少，但在仰光，多個地方都有出現和平集會。在曼德勒，群眾則為2月20日在抗爭期間中槍死亡的37歲示威者Thet Naing Win舉行葬禮。

部分示威民眾在印尼駐仰光大使館外聚集，這是因為路透社2月22日引述消息人士報道，印尼有意在東盟推動計劃，要求緬甸軍方遵守重新舉行大選的承諾，但不是要求軍方立即釋放緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi），引來緬甸示威者不滿。

有緬甸示威者稱「我們不需要重新舉辦選舉，若然舉行的話，那代表我們同意軍方。選舉已經在2020年11月舉辦，我們都接受結果。」

印尼否認計劃

印尼外交部2月23日否認推動緬甸軍方重新舉行大選的計劃，並指地區內尚未就緬甸問題達成共識。

緬甸軍方2月1日發動政變，拘留昂山素姬與總統温敏（Win Myint），並指2020年11月舉行的緬甸大選存在舞弊。在選舉中，由昂山素姬領導的全國民主聯盟重挫軍方推舉的聯邦鞏固與發展黨，共取得396絕對大多數議席，取得壓倒勝利。