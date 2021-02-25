NASA新方法尋找外星生命　掃描外星二氧化氮或是工業活動跡象

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-02-25 20:42

美國太空總署NASA的一組科學家正在採用一種聰明的方法來尋找外星生命，他們打算掃描系外行星的空氣污染跡象以至於找到外星人的生活足跡。

正如地球的污染物如二氧化氮和地球大氣層中的溫室氣體一樣，這些都是人類活動的跡象，美國太空總署NASA的這組研究小組正在尋找其他污染物，而如果污染物跟我們的污染物類似可能會發現到有適合人類居住的行星。他們的研究發表在網路上，並將會在《天體物理學雜誌》（Astrophysical Journal）上所刊登，這是第一次將二氧化氮作為潛在的技術標誌，為科學家尋找系外生命提供了新的工具及想法。

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添加二氧化氮的條件

其實根據外星人的污染來源來找出他們的跡象並不是第一次被提出來的新概念，但若是添加二氧化氮的條件（發電廠或汽車發動機燃燒化石燃料的副產品）就有助於擴大搜索範圍。該研究的主要作者、NASA戈達德太空飛行中心的研究員拉維·科帕拉普在一份新聞稿中說：「因此，若我們在可居住行星上觀察到二氧化氮的跡象或許可以表示該星球曾經有工業化文明的存在。」

二氧化氮可能是工業活動所造成

不過有一個很大的問題是，其實許多星球的大氣中就可能會自然產生出二氧化氮，尤其是擁有火山活動的星球就會自己釋放出大量的二氧化氮，因此，這項新研究就需要增加一些技術，就是要找出一種新方法來模擬系外行星上二氧化氮的含量。研究作者和戈達德研究員Giada Arney在新聞稿中說：「如果我們從非工業化文明行星來源觀察到的二氧化氮比我們的系統預估的還要多，那麼剩下的二氧化氮就可能是工業活動所造成的。」

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