金星︱科學家發現疑似存在生命證據　為何人類對金星如此著迷？

近期因為科學發現了「金星」疑似存在生命證據，而讓這顆星球再次推上檯面被大家討論！不過早在很久以前，人類就對金星有各種想像，但到底「金星」是一顆怎樣的星球？古代跟現代人類如何看待它？現在的科學家到底又是發現了什麼金星存在生命的「證據」？ 文： Daniel Hsu（GQ Taiwan）

▼▼▼即睇7個原因說明人類為何對金星如此執迷▼▼▼

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1. 金星到底是一顆怎樣的行星？

金星是太陽系中圍繞太陽運動軌道中距離太陽第二近的行星（最近的是水星、地球排第三，其次依序為火星、木星、土星、天王星、海王星），它的大小、質量、體積與地球相似，但是表面是乾燥的荒漠景觀，大氣的組合主要包括二氧化碳和極少量的氮，金星的「雲層」組成是「硫酸」水滴構成的「硫酸雲」，也因為它的大氣與氣候狀態，造成了金星有自然生成的顯著溫室效應，而使得它的星球氣溫比起最接近太陽的水星還高，金星的平均氣溫高達 462 °C，也是整個太陽系中溫度最高的行星。

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2. 金星可能存在古文明之說？

雖然金星不管是地質或是大氣造成環境的惡劣（即「不適人居」），但是根據許多研究跟證據顯示，金星在過去可能擁有海洋，並且外觀與地球極為相似，但是隨著失控的溫室效應導致溫度上升而全部蒸發掉了。此外，在一些沒有直接證據的偏門研究指出，在金星表面還發現了疑似「城市廢墟」或「金字塔」的存在，也就有了「金星可能存在古文明，甚至曾經是宇宙文明中心」的「傳說」？！

不過不管金星過去到底有沒有存在過文明，但能確定在金星出現「問題」之前，可能已經擁有了幾十億年舒適、穩定的氣候狀態，如同現在的地球一樣，所以如果我們不再好好保護地球，金星的現況很有可能就是地球的未來……

▼天文現象「金星合月」

3. 「撒旦」跟「基多拉」都是來自金星！

從地球的角度來看，金星是亮度僅次於月球，在夜空中的亮度第二亮的天然天體，而以金星與地球的位置關係來說，在每天的「破曉」前與「日落」前是在地球上能觀測到金星最亮的時候，所以金星在古代有兩個名稱，破曉前的金星叫作「啟明星」、日落前的金星叫作「長庚星」。

不過也是因為金星的特性，在基督教中就把金星視為撒旦、墮天使「路西法 Lucifer」的象徵，「Lucifer」在希伯來語中即是「晨星 Morning Star」的意思，日出前的金星象徵路西法初為天使「帶來光明」的形象，而日落前的金星則代表路西法墮落為魔鬼為世界「迎來黑暗」。

不過說到「金星」跟撒旦的連結，就必須講一下《哥斯拉》的宿敵怪獸「基多拉」了！在日本原版的設定中，「基多拉」是來自宇宙的怪獸，牠曾毀滅了「金星上的高度文明」，其實日本原版的設定跟撒旦沒有關係，單純是指涉大家廣為流傳「金星曾有高度文明」的哏而已；不過到了最新荷里活版《哥斯拉：怪獸之王》中，為了讓每一隻泰坦巨獸都跟人類古神話有連結，所以因為剛好日本原本說「基多拉來自金星」、而且撒旦曾在《聖經》中被形容成「從天而降的大蛇（龍）」、而撒旦本身就是金星，所以理所當然的在這版的電影世界觀設定中，基多拉就成為了古代地球人對撒旦神話想像的原型了……

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4. 最重視金星的「古馬雅」文明

雖然基督教在傳統上把金星視為撒旦的象徵，但許多古文明把金星視為美好的代表：首先在古希臘羅馬神話中，金星是「愛神」的化身，金星的英語與拉丁語名稱就是「維納斯 Venus」，更早之前古希臘人認為明亮的金星是愛與美女神的「梳妝鏡」；中國古代因為金星「硫酸雲」造成的混濁外表而稱呼它「太白星」，而「太白星君」則被描述為是個慈祥而富有智謀與口才的老者，在《西遊記》與中國神話故事中常常擔任玉皇大帝的欽差大臣。

不過最重視金星的古代文明就是南美洲的「古馬雅文明」了！古馬雅認為金星是他們信仰核心主神「羽蛇神」的故鄉，按照傳說羽蛇神主宰著「晨星（金星）」、發明書籍、曆法，為人類帶來玉米（糧食）。馬雅文明甚至發明了兩套曆法（前面說了傳說羽蛇神發明了曆法），除了後來廣泛使用的「太陽曆」（根據地球圍繞太陽公轉軌道位置，以及在地球上所呈現出太陽直射點的週期性變化所制定的曆法）外，最早還有以金星的周期活動為標準的「金星曆法」，一般稱「卓爾金 Tzolkin」曆，按照卓爾金曆的設定，一年一共有 260 天，不分「月份」，這 260 天都是獨立的日子，概念如同「天干地支」，10「天干」與 12「地支」搭配有 60 個組合，卓爾金曆的 260 天是由 13 個「日數」與 20 個「日名」搭配來命名 260 個不同組合。

而到後來阿茲特克文明還將太陽曆與卓爾金曆搭配使用，制定出名為「托納爾波瓦利曆 Tonalpohualli（或稱『阿茲特克神聖曆』）」的曆法，其中金星曆法的部分是作為古代中南美洲人傳統信仰制定祭祀活動時辰的重要依據！

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5. 史蒂芬金與「克蘇魯神話」下的金星

既然「金星」早在天文科學普及之前就在各大古文明有那麼重要的地位了，那麼早期的流行文化對這顆星球的想像也是相當豐富！例如恐怖大師史蒂芬金 Stephen King 就曾在他的短篇小說《The Cursed Expedition》中把金星描繪成是一顆「如生物一般『活著』的星球」會吞食太空船。

不過最著名的還是 H. P. 洛夫克拉夫特 H. P. Lovecraft 所創作的「克蘇魯神話」小說世界觀了！前面提到，基督教認為金星路西法是大蛇（龍），馬雅人也認為羽蛇神（有羽翅形象的大蛇）來自金星，所以洛夫克拉夫特就認為這樣的不同文化間卻有共同特點並非巧合，所以他大膽創作：「金星」真的曾有超高智慧的高度文明，而「金星人」是外表如爬蟲一般的「蜥蜴人」，在金星毀滅後，蜥蜴人逃難到地球，為智慧尚未開化的古地球人帶來外星科技，並且被古地球人視為神祇，並且他還用了許多古文明中都有「從天而降的蜥蜴」（即該信仰中有爬蟲外觀的神祇，如許多古埃及神祇、蘇美的「阿努納奇 Anunnaki」、中國神話中半人半蛇形象的伏羲與女媧……）的特點來加以強化這個世界觀概念的佐證。

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6. 神秘的「金星殖民」計畫！

講完了神話，我們再回到天文學！在冷戰時期，人類太空科學剛起步的時候，由於金星是距離地球最近的行星，以及最前面提到它的大小、質量、體積與地球相似，所以最一開始「太空殖民」計畫最早的鎖定目標就是金星！也因為如此，關於金星的娛樂文化描繪，除了上述的「神話」觀點外，「金星殖民」的題材也很常出現在較偏科學性質的科幻小說中。

不過後來隨著人類發現了金星種種的惡劣生存環境後，人們的注意力便開始集中於月球及火星殖民之上！

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7. 金星疑似存在生命的證據是？

而根據最新的研究，由來自世界各底的天文學家團隊透過夏威夷的 JCMT 望遠鏡與智利的 ALMA 電波望遠鏡，發現了金星的大氣中的含有「磷化氫」的存在。但這有什麼重要或特別厲害的地方？而且光憑這點就能證明金星有生命存在？

實際上，這是人類第一次在地球之外的星球上發現磷化氫的存在；而在地球上，磷化氫的產生幾乎是由有機生物分解而來！雖然說根據資料顯示，金星大氣中的磷化氫含量只有「一億分之 2」，但是根據金星的大氣成分與超過攝氏 400 度的高溫，磷化氫應該很快就被破壞殆盡，雖然比例含量極少，但穩定數量比例的磷化氫持續存在，就代表這有「某種東西」正在不斷且穩定持續產生它！為此，NASA 美國太空總署署長 Jim Bridenstine 也表示，這個創舉確實影響了把調查金星任務優先順序往前調動的可能性…….

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ科普】科學家發現「金星」疑似存在生命證據？人類到底為何對這顆星球如此執迷？】