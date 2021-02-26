美軍對敘利亞境內設施發動空襲　中俄批評

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-26 16:24

美軍2月25日對敘利亞境內的一處基礎設施展開空襲，至少17名親伊朗戰士死亡。中國和俄羅斯對美國此舉批評。

拜登下令美軍空襲敘利亞境內設施。圖為拜登2月22日在白宮發表講話。（AP）

中國外交部發言人汪文斌2月26日在記者會上被問到美軍空襲敘利亞一事時回應說：「中方注意到有關的報道，我們呼籲有關各方尊重敘利亞的主權、獨立和領土完整，避免給敘利亞局勢增加新的複雜因素。」

俄羅斯衛星通訊社2月26日也報道稱，俄羅斯外交部消息人士對衛星通訊社表示，俄羅斯譴責美國對敘利亞領土的夜間襲擊，認為這是不可接受的違反國際法的行為。

報道稱，消息人士稱：「這是對一個聯合國成員國、主權國家領土的攻擊，是不可接受的違反國際法的行為。必須調查清楚，他們在此地襲擊了誰。」

他指出，伊朗在敘利亞境內與正規軍一起打擊恐怖組織ISIS武裝分子，他們幫助敘利亞合法政府和敘利亞人民打擊恐怖分子。

據悉，美國國防部2月25日發表聲明說，在美國總統拜登（Joe Biden）的命令下，美軍25號空襲了位於敘利亞東部阿布卡邁勒附近的民兵組織的一處基礎設施目標，摧毀該民兵組織使用的多處設施。

美國防部稱，該民兵組織受到伊朗方面的支持。這次空襲是對包括近期美軍和多國聯軍人員在伊拉克遭到襲擊的回應。

總部設在黎巴嫩首都貝魯特的非政府組織「敘利亞人權觀察」（OSDH）說，美國在敘利亞靠近伊拉克邊境地區發動夜間襲擊，至少17名親伊朗戰士喪生。

據悉，2月15日，伊拉克庫爾德自治區首府埃爾比勒遭數枚火箭彈襲擊。美軍主導的打擊極端組織國際聯盟駐地附近被擊中，一名國際聯盟承包商員工死亡，另有至少8人受傷。傷者中包括5名承包商員工、1名美軍人員，以及2名平民。什葉派民兵武裝「鮮血守護旅」宣布製造了這次襲擊事件。