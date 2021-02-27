緬甸駐聯合國大使：國際社會需採取行動制止政變

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-27 00:58

緬甸政變發生至今近一個月，當地局勢仍然未明朗。該國駐聯合國代表覺莫敦（Kyaw Moe Tun）2月26日呼籲，聯合國應採取一切必要措施阻止軍方奪權，恢復當地民主政治。

覺莫敦在聯合國大會上發言，指各國需要作出最強硬的措施，即使終止軍方奪權，阻止打壓平民，同時還政於民及恢復民主。

聯合國緬甸特使布赫內爾（Christine Schraner Burgener）較早時認為，緬甸在去年11月的大選中，全國民主聯盟（NLD）取得82%的選票，因此國際社會不應承認緬甸軍方為合法政權。

她亦指對方要求延遲到當地視察，認為軍方可能繼續大規模拘捕示威者，以及強迫民眾表態反對原本勝出大選的全國民主聯盟（NLD）。布赫內爾批評緬甸軍方的行為殘忍和不人道。

俄媒：昂山素姬遭帶到其他地方

另外，俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）引述一名全國民主聯盟高層報道，被指涉嫌違反進出口法》及《自然災害管理法》而遭拘留的國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）在6天前從住所遭軍方帶到另一個地方，目前下落不明。

她將在3月1日再次出庭，惟其的代表律師指，目前仍未獲准接觸昂山素姬本人，認為這是損害昂山素姬獲得公平審訊的權利。

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