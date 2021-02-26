緬甸政變│外資不安趨增　廠商撤離恐釀百萬人失業

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-02-26 19:00

緬甸自2月1日發生政變以來，反軍方的示威規模持續擴大，局勢不明朗已持續三周，嚴重影響已進入當地的外國投資者。有到當地工作接近七年的台商表示憂慮，目前銀行仍然關閉，大家手上都缺現金，加上過去一年受疫情打擊，不少外國商家都倒閉離場，一旦外資大量撤走，恐令大批緬甸勞工失業。一場未有定案的政變，會否使緬甸經濟退回十年前的困境？

「正如昨天（22日）的情況，我話公司全部放假，讓他們去示威，不扣薪水。這對他們而言是國難當頭了。」林惠聰在緬甸經營淨水生意，至今已近7年，當初是因看見緬甸人連基本飲水的權利也沒有，因此決定來從事濾水及淨水設備業務，希望幫助緬甸人改善生活。這一次他也支持緬甸人為民主抗爭，而本周緬甸全國示威人數更突破二千萬大關。

緬甸政變引發全國聲援民主政府的示威，來到第四周更有擴大迹象。（AP）

由2020年開始已經是一個很不正常的一年，跟不少較落後的國家一樣，自新冠疫情全球流行以來，緬甸已實施嚴密的出入境封鎖政策，由去年3月中以來，外國人都一律「有出無入」，就算有簽證、來做生意的都不能入境。留於當地的林惠聰，本身的淨水服務生意沒有太大影響，但今個月爆發政變以來，才是不安的真正開始。

隨着過去一周，緬甸民間的示威活動明顯擴大，林惠聰公司內很多員工都參與了這場CDM（非暴力抗議）運動，因此部分客戶的服務要求也應接不暇。雖然林惠聰心裏也支持緬甸人抗爭，但作為外商也難掩憂慮：「我現在擔心的是，馬上就月底了，大家都需要找數了。不過現在新任央行行長下令，不論公私營銀行都得開業。我們都在觀察中，軍方也有很多生意要做，但很可能設有提款上限。」

來自台灣的林惠聰在緬甸從事淨水及濾水設備服務生意。（受訪者提供）

緬幣「分分鐘在跌」 引發不安

在政變發生之初，緬幣對美元滙率暴跌，政變後第四天，林惠聰在銀行排隊兌換美元，等了一小時滙率已由1380緬幣兌一美元，瞬間貶價至1440兌一美元。

目前銀行停業，連滙率都沒有在更新。大家現在都擔心一開盤1500, 1600也有可能。這就是很極端的情況，大家很不安，而不安都是有資產的人。

根據聯合國數字，緬甸的貧窮率達26%，而七成人口居住的鄉郊地區，貧窮率高出一倍。2010年，緬甸開始改革開放，大量外資由2012年後進入這個新巿場。然而疫情這一年影響，林惠聰指很多外資都已離開，很多酒店、餐廳倒閉，很多外判廠商都因訂單不足撤出。但緬甸一般勞工都是沒有任何儲蓄，領日薪，目前有些人很久已沒開工，家裏連吃的也不夠。

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「其實郊區很多人在示威，因為都沒工開了，沒有人去郊區拍攝他們，但郊區其實人山人海，全國都在抗議中。」林惠聰表示，示威目前尚算和平，人們都以舉牌或其他創意方式去表達訴求，示威者看見軍警也不會故意挑釁。

雖然官方沒有統計失業數據，然而他估計當地失業問題已惡化得難以想像。「大家都說，巿郊治安已非常差，的確不太樂觀。」他又認為，大規模和平示威對於要撼動軍方仍然很困難，昂山政府跟軍方談判籌碼十分薄弱。

緬甸全國各地CDM運動：

截至2月10日，緬甸的非暴力抗議運動已蔓延全國各地。（Reuters）

林惠聰又指，外資多數仍在觀望階段，仍未出現大型撤退潮，但衝突拖得越久，對外資傷害也會越大。目前，緬甸主要外資來源地包括中國、香港、新加坡、日本、韓國等，而且聚焦於勞工密集的製造業。加上歐美國家給予的稅務普惠制（GSP），不少亞洲廠商都來緬甸設立後備生產基地。

他形容，這些亞洲廠商一旦大量撤走，恐怕令多達一、兩百萬緬甸勞工失業，使社會變得更不穩定。因此緬甸成衣工會近日都發表聲明，呼籲西方國家品牌現在不要撤單，否則會損害緬甸民主轉型的階段。

大量緬甸勞工階層參與反軍方政變示威。（AP）

另一位在緬甸從事私募基金工作的港人Alan（化名）就指，自己比較擔心他當地的團隊：

很多年輕人都投入了這次抗爭，是難得的也是值得的。他們看見軍方這樣一搞，又浪費了自己五年青春。我最憂慮他們有傷亡。

Alan早於2013年進入當地巿場，其私募基金公司的投資包括基建、消費相關項目，涉及資金來自全球各地。他形容，過去五年全民盟（NLD）民主政府的經濟改革是正面的，在昂山素姬政府治下，在外資角度而言是頗自由的，而且官方層面分工很清楚，國家安全和入境方面都由軍方控制，內部經濟則由昂山政府自行組建團隊，比起周邊的亞洲國家，相對較為民主。

「你可看到很多外國的私募基金都進入了緬甸，國家投資基金也十分活躍。這裏有大規模的人口，人均GDP是東南亞國家之中最低之一，只會向好發展。而且這個國家的資源也非常之好，絕對是一個有潛力的國家。」Alan說。

2月22日，曼德勒街頭有大規模示威，堵塞街頭靜坐。（AP）

Alan表示，目前須關注未來一個月事件如何解決，而其實昂山上台也只是五年，企業也並非沒有試過在軍方掌控下的環境營運過，相信是絕對可以營運的。目前大家都在觀望，萬一有制裁，恐怕就要撤出，但如果並非覆蓋性的制裁，大家還可以再研究如何投資或繼續經營，打擊會是短暫性的。

不過，從投資方面而言，如果企業真的要賣盤，可能政局混亂也會影響公司估值，是否有投資者接手，再長線看的就是投資者對緬甸的信心會否動搖。局勢如何發展下去，也需看中國及美國等如何施壓，軍方內部壓力能否退使將軍退讓。