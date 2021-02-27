美國情報部門公開報告　指沙特王儲批准殺害記者卡舒吉

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-27 10:49

美國2月26日公開解密一份情報報告，指沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）2018年批准暗殺《華盛頓郵報》沙特裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）。沙特政府之後否認指控，形容報告資料和結論不實。

該份報告由美國國家情報總監辦公室撰寫，但遭時任總統特朗普（Donald Trump）政府下令禁止公開。報告內容根據穆罕默德的決策方式、其主要顧問的直接參與、他的保安團隊細節等判斷，認為穆罕默德視卡舒吉為當地的一大威脅，因此他支持以暴力方式對卡舒吉滅聲。

美國情報部門的報告表示，王儲掌控王國決策，一名主要顧問和穆罕默德多名隨扈直接參與行動，加上王儲支持以暴力手段壓制卡舒吉等海外異議人士，因此認為王儲批准殺害卡舒吉。報告提到，自2017年以來，王儲已經絕對掌控王國的安全和情報組織，沙特官員未獲王儲批准就進行這類行動的可能微乎其微。

報告列出21名人士，稱非常有信心證明他們串謀或參與執行穆罕默德的命令，導致卡舒吉遇害。

沙特通訊社引述沙特外交部聲明說：「沙特阿拉伯王國全面駁斥報告與沙特領導層有關的負面、不實且令人無法接受的評估，且注意到報告包含不正確的訊息和結論。」聲明還說：「犯案者是一群違反所有相關規定的人……沙特領導層已經採取必要措施，確保這種悲劇永遠不會再發生。」

卡舒吉2018月10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦堡大使館後失蹤，其後證實遭到殺害。（AP）

總統拜登（Joe Biden）24日表示已看過這份報告，並期待與穆罕默德的父親、國王薩勒曼（Salman bin Abdel-Aziz）通電話。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）指出，拜登只是與沙特國王聯繫，並指已解密的卡舒吉報告正準備即將發布。

卡舒吉曾多次經專欄批評穆罕默德，他在2018年10月2日進入沙特駐伊斯坦堡總領事館領取結婚所需文件後遭到殘殺，終年59歲。土耳其方面證實他先遭人有預謀地勒死，再遭肢解和棄置。他的遺體至今下落不明。