敘利亞強烈譴責美國空襲境內親伊朗民兵組織

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-02-27 09:37

美軍對位於敘利亞東部伊朗支持的民兵組織目標發動空襲，摧毀多處設施，據報導致17人死亡。敘利亞外交部2月26日強烈譴責美國空襲，稱美國此舉將導致地區局勢升級。

敘利亞外交部發表聲明指，美國發動襲擊時，聯合國秘書長敘利亞問題特使彼得森（Geir Pedersen）正在首都大馬士革（Damascus）訪問，美方此舉表明美國無視國際法在解決敘利亞危機中發揮的作用。敘利亞要求美國政府改變其侵略性作風，停止向各種形式的恐怖組織提供支持。

敘利亞還說，政府有決心從佔領者和恐怖份子手中解放和收復所有領土，重建被摧毀的家園，再次呼籲聯合國安理會立即採取行動制止美國侵略行為，並結束包括美國在內多國對敘利亞的佔領。

美國2月25日空襲敘利亞親伊朗民兵組織。圖為美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）當天公布的圖片，顯示敘利亞一座被毀建築。（AP）

拜登：空襲是對伊朗的警告

美國總統拜登（Joe Biden）表示，伊朗應該視他批准發動空襲的決定為警告，指伊朗支持威脅美國利益或人員的民兵組織將面臨後果。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）則稱，華府空襲敘利亞親伊朗民兵組織，是要發出毫不含糊的信息。