昔日質疑特朗普空襲決定　拜登政府今轟炸敘利亞惹議｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-27 19:56

美國總統拜登（Joe Biden）2月25日下令美軍空襲敘利亞境內的親伊朗民兵，成為他上任後的首個軍事行動。專家認為拜登政府是想向伊朗發出警告訊息，即美方想談判之餘，也不會在軍事上手軟。 前屆特朗普（Donald Trump）政府執政時，民主黨多番質疑總統空襲敘利亞的決定，如今拜登對同一國家下令轟炸行動便受到質疑，副總統賀錦麗（Kamala Harris）與白宮發言人的昔日帖文也遭翻出，被質疑前後不一致。

美國2月25日空襲敘利亞親伊朗民兵組織。圖為美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）當天公布的圖片，顯示敘利亞一座被毀建築。（AP）

美方行動的訊息

英國廣播公司（BBC）分析，美方這次空襲行動帶出來的訊息，比行動本身更加重要，在這次行動的10日前，美國位於伊拉克的軍事基地遭遇火箭襲擊，造成有美國人受傷，觸發這次行動，文章指，美方想藉這次空襲向德黑蘭說出「就算願意坐下談，不代表你的代理人可以在區內任意妄為」的訊息。

華盛頓近東政策研究所分析員奈特（Michael Knights）也表示，拜登團隊的行動就是向伊朗說明，雖然美方致力於與伊朗人重建對話，但同時也會採取軍事行動。

拜登下令美軍空襲敘利亞境內設施。圖為拜登2月22日在白宮發表講話。（AP）

民主黨的內部質疑

過去特朗普下令空襲敘利亞，在野民主黨多番提出質疑，如今拜登作出同類行動，黨內也出現反對聲音，批評行動欠缺依據，民主黨眾議員卡納（Ro Khanna）便認為，總統在沒有得到國會授權、沒有迫在眉睫威脅而需自我防衛的情況之下指示軍事襲擊行動，是絕對沒有理據。他又認為美方根本不應加劇中東局勢。

過去言論遭翻舊帳

這次事件也令賀錦麗、白宮發言人普薩基（Jen Psaki）過去的言論遭翻舊帳，包括賀錦麗2018年4月曾稱極關注特朗普下令空襲行動的法律理據，又要求特朗普與國會協商全面的對敘政策，但如今拜登政府遭批評沒與國會商討。

The president needs to lay out a comprehensive strategy in Syria in consultation with Congress -- and he needs to do it now. — Kamala Harris (@KamalaHarris) April 14, 2018

普薩基曾在2017年4月發文質疑特朗普下令轟炸欠缺法律權力，並指雖然敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）是殘暴獨裁者，但敘利亞是主權國家。

Also what is the legal authority for strikes? Assad is a brutal dictator. But Syria is a sovereign country. — Jen Psaki (@jrpsaki) April 7, 2017

至於拜登也曾在2019年6月、美媒傳出特朗普有意對伊朗採取軍事行動時，發文指美國最不需要難以預測、衝動的行動，並指總統不應在全面清楚後果前下令軍事行動，「我們不需要在中東的另一場戰爭」，如今遭霍士新聞質疑是雙重標準。