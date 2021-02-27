美媒：拜登允許特朗普時代措施下月生效　應對中國科技企業威脅

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-02-27 08:28

《華爾街日報》2月26日引述消息人士報道，美國總統拜登（Joe Biden）政府不顧美國企業界的反對，計劃允許前朝特朗普（Donald Trump）時代一項針對打擊中國技術威脅的全面規定在3月生效。

報道稱，有關規定最初是在2020年11月提出，容許美國商務部能夠禁止其認為對國家安全構成威脅的與技術相關的商業交易，亦是屬美國保障供應鏈安全努力的其中一部分。

消息人士表示，拜登政府準備推行該規定。有華府官員擔心，阻止或淡化該規定會令拜登政府對華政策方面發出錯誤的信號，可能會惹來外界對其採取軟弱政策的批評。

美國總統拜登2月24日在白宮簽署行政命令，保障美國供應鏈。（AP）

美國商務部估計，可能有最多450萬間不同規模的美國企業受到新規定影響，在實施後的第一年，總遵循成本可能高達520億美元，年度化成本高達200億美元。電訊和金融服務行業被認為受到該規定的影響特別大，這些行業警告規定可能會扼殺創新，損害競爭力。

由美國大企業行政總裁組成的商業圓桌會議（Business Roundtable）在1月提交向美國商務部提交評論，指該規則「以目前的形式對美國企業不可行，不應考慮在未經重大修訂的情況下最終公布」。而美國商會（U.S. Chamber of Commerce）等最大貿易協會2月曾警吿拜登政府，該規定可能對美國經濟產生負面影響，並要求其停止實施。

美國商務部26日表示，會就計劃公開徵詢意見，直到3月22日規定生效當天為止。