緬甸駐聯合國大使覺莫敦遭撤職　曾公開舉「三指手勢」反對政變

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-27 23:18

緬甸國營電視台2月27日報道，駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）已遭撤職。在之前一日，覺莫敦在聯合國會議公開批評緬甸軍政府發動的政變，他呼籲國際社會採取任何必要方法制止這場政變，期間並舉起象徵抗爭的「三指手勢」，引發廣泛關注。

緬甸官媒：他出賣國家

國營電視台表示，覺莫敦出賣國家，並為一個不代表國家的非官方組織發言，濫用大使的權力和責任。

緬甸反政變示威：圖為2月27日緬甸的示威者在仰光舉行集會，一名防暴警察向示威者發射催淚氣罐。（Reuters）

覺莫敦：政變不可接受

覺莫敦2月26日在聯合國大會就緬甸問題召開的非正式會議上發言表示，他代表的是由全國民主聯盟所領導、由緬甸人民選舉產生的文官政府，並表明「軍事政變不可接受，政變決不能成功」。

他當時又稱，所有人都不願再重回過去的軍政府統治，呼籲國際社會採取一切必要措施阻止軍方奪權，恢復當地民主政治。他在發言期間，一度舉起象徵抗爭的「三指手勢」。

圖為UNTV的影片截圖。片中緬甸駐聯合國大使覺莫敦2月26日在聯合國出席大會，舉起象徵抗爭的「三指手勢」。他讀出聲明時表現激動。它是由一些緬甸民選議員撰寫的。覺莫敦也說自己代表的是緬甸合法政府。他發言後，全場掌聲雷動。（AP）

聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stéphane Dujarric）之後表示，覺莫敦的發言是非常令人感動的瞬間，也是非常勇敢，他稱聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）支持緬甸人民，又指人民已清晰地表達自己對於民主的願望，軍方應該予以尊重。

↓覺莫敦的部分發言片段↓

BURMA UPDATE: On behalf of the United States, @SecBlinken commended the courageous & clear statement made by Permanent Representative to the @UN U Kyaw Moe Tun, & by the Burmese people. “We must all heed their call to restore democracy in Burma,” he said. pic.twitter.com/cY4y2dGrg3 — U.S. Asia Pacific Media Hub (@eAsiaMediaHub) February 27, 2021

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