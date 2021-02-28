美國及加拿大擬提升北極圈防禦系統　應對中俄威脅

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-02-28 07:04

美國傳媒2月27日引述消息人士報道，美國和加拿大計劃提升北極圈的國防衛星和雷達系統，以應對俄羅斯和中國在北極日益增長的軍事影響力。

《華爾街日報》報道，消息人士指，美國總統拜登（Joe Biden）23日在與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）舉行的雙邊會談時，要求加國增加國防開支，包括為北美防空司令部（North American Aerospace Defense Command，簡稱NORAD）進行升級。

北美防空司令部是美國和加拿大軍隊在冷戰時期對蘇聯震懾戰略的核心組成部分，這個曾經是世上最先進的系統，如今已經過時。俄羅斯和中國正在部署的新型導彈的飛行速度可以達到音速5倍以上，而且飛行距離亦比以前的款式更遠，因此令現有的監視網絡不堪重負。

另外，由於北極圈內有冰帽融化，令曾經是長期無法通行的北冰洋出現缺口，對美加帶來威脅。

美國總統拜登（右）2月23日於白宮與加拿大總理杜魯多舉行視像會談，討論加強兩國關係，而改善北極圈防禦系統是其中一項議題。（Reuters）

拜登與杜魯多會晤後，曾提到北美防空司令部一事，指美加同意提升這個兩國政府共同控制的導彈防禦系統。而美國國務院在26日亦將該系統列為美加雙邊關係其中一項的優先事務。

加拿大官員公開承認為系統升級的重要性，防長薩詹（Harjit Sajjan）1月與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）通話時，認為現在是加快改善系統的時候，並指渥太華方面已經開始部分工作，包括從2020年底開始部署新的北極和近海巡邏船，同時調配新的衛星技術，改善對北極和海上活動的監視。